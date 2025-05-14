Построили на костях: как раньше выглядел парк "Молодежный" в Харькове

Место считается одновременно и зоной отдыха, и своеобразным мемориалом

Парк — это всегда что-то большее, чем просто деревья, скамейки и детская площадка. Это пространство отдыха, встреч и прогулок, место, где горожане могут на время забыть о повседневной суете. Но иногда места для отдыха и развлечений появляются там, где когда-то были совсем иные, куда более мрачные территории. Мы уже рассказывали о харьковском стадионе "Металлист", построенном на месте старого кладбища. Похожая история и у Молодежного парка на улице Григория Сковороды.

Во второй половине XVIII века на месте, где сейчас находится Молодежный парк, было основано Первое в Харькове городское кладбище — Иоанно-Усекновенское. Там хоронили представителей высших слоев харьковского общества, известных деятелей науки, культуры и военного дела. В середине XIX века на территории некрополя по проекту архитекторов А. Тона и О. Полякова возвели Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи — здание, которое сохранилось до наших дней.

Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи в Харькове

Со временем кладбище пришло в запустение. После Второй мировой войны его закрыли для захоронений, а уже к концу 1960-х оно превратилось в стихийную зону маргиналов. По воспоминаниям очевидцев, среди заброшенных могил собирались бездомные, алкоголики, а студенты устраивали футбольные матчи прямо между надгробий.

Храм и кладбище на кадрах немецкой аэрофотосъемки

В начале 1970-х годов власти приняли решение о полной ликвидации кладбища, которое уже было предусмотрено генеральным планом развития города. Останки многих знаменитых харьковчан, в том числе академиков Дмитрия Багалея, Алексея Бекетова, Александра Потебни, были перенесены на новое место — пустырь на окраине, позднее ставший 13-м кладбищем. Для них организовали "площадку почетных харьковчан".

Но некоторые могилы решено было сохранить на месте. Среди них — генерал-полковника Гавриила Зашихина, драматурга Марка Кропивницкого, художника Сергея Васильковского, писателя Петра Гулака-Артемовского.

После этого на бывшем кладбище начали формировать новую городскую зону — Молодежный парк.

К началу 1980-х годов здесь уже появились летний кинотеатр, кафе, детская площадка. Но прошлое не отпускало это место: при прокладке подземной теплотрассы в середине 1980-х экскаваторы вскрывали десятки склепов. А в 1985—1991 годах, во время строительства спорткомплекса Харьковского политехнического института, снова находили останки.

"Молодежный" сочетает функции места для отдыха и мемориала

Сегодня Молодежный парк — это примерно 18 гектаров зеленой зоны в Киевском районе города. В нем сочетаются элементы рекреационного пространства и мемориального комплекса.