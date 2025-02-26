Його збудували на місці цвинтаря та перейменовували кілька разів: який вигляд раніше мав стадіон "Металіст" у Харкові

Через війну поле та трибуни стадіону порожні вже три роки

Стадіон "Металіст" – головна спортивна арена Харкова, яка стала невіддільною частиною спортивного та культурного життя міста. Раніше тут проходили не лише футбольні матчі та змагання з інших видів спорту, а й концерти. Як і багато інших архітектурних об’єктів Харкова, цей стадіон не завжди виглядав так, як зараз, і навіть мав іншу назву.

Історія будівництва та перші роки

Будувати стадіон розпочали у 1925 році за проєктом харківського студента-архітектора Зіновія Перміловського. Місцем для будівництва вибрали територію колишнього Свято-Духового цвинтаря, який на той час був давно закрито. Роботи йшли ударними темпами, і вже 12 вересня 1926 відбулося відкриття арени.

Перший день роботи стадіону запам’ятався спортивними змаганнями: глядачі побачили масові гімнастичні виступи, забіги, естафету, велогонку та перетягування каната. Завершилося свято футбольним матчем між командою ХПЗ (згодом – "Металіст") та збірною Дніпропетровська, який закінчився внічию – 2:2.

Західна трибуна стадіону

Стадіон, спочатку названий "Трактор", був багатофункціональною ареною: крім футбольного поля, він включав бігові доріжки, велотрек, майданчики для легкої атлетики та гандболу. Вже 1927 року тут проходили міжнародні футбольні матчі, велогонки та навіть першість України зі швидкісного бігу на ковзанах.

Східна трибуна

Перші реконструкції та зміна назв

Через рік після відкриття, у 1927 році, стадіон був урочисто відкритий після завершення будівництва нових трибун. 1933 року розпочалася перша реконструкція, що включала розширення Західної трибуни та добудову Східної, в якій обладнали зал для спортивної преси, роздягальні, кафе та приміщення для хокеїстів. 1940 року арена отримала нову назву – "Зеніт".

Стадіон "Зеніт" приблизно в лютому — напочатку березня 1943 р.

Під час Другої світової війни стадіон був практично знищено: спортзал висаджений у повітря, дерев’яні лавки розібрані на дрова, а збитки оцінювалися в 4 мільйони рублів. Відновлювати стадіон почали 1947 року, тоді ж його перейменували на "Дзержинець". У 1956 році він став "Авангардом", і лише у 1967 році отримав свою нинішню назву — "Металіст".

Фігура дискоболу на ротонді стадіону – робота скульптора М.Г.Манізера, автора пам’ятника Шевченку на Сумській

Сучасна історія та Євро-2012

У 1966-67 роках місткість Західної трибуни збільшили до 10 тисяч місць. 1970 року стадіон знову реконструювали, а 23 вересня 1980 року він зібрав рекордні 42 тисячі глядачів на матчі "Металіст" — "Таврія".

1992 року "Металіст" включили до Реєстру національно-культурної спадщини України. У 2007 році розпочалася масштабна реконструкція у рамках підготовки до Євро-2012. Східну трибуну збудували заново, а Південну повністю модернізували. Стадіон отримав новий дах, сучасне освітлення, світлодіодні табло, камери для динамічної зйомки матчів, а також покращену систему безпеки з турнікетами та поділом зон. На це витратили 600 мільйонів гривень.

Стадіон "Металіст" після реконструкції до Євро-2012. Фото: Wikipedia/Aleksandr Osipov

Після реконструкції арена почала вміщувати 40 003 глядача (чиста місткість – 35 731). Загальна вартість робіт становила 600 мільйонів гривень. Через повномасштабне вторгнення Росії стадіон не працює.