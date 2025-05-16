У цій будівлі були квартири для еліти, але пожити в них дозволили недовго: як раніше виглядав один із головних палаців Харкова

Палац праці двічі намагалися зруйнувати під час воєн

У самому центрі Харкова височіє одна з найвідоміших, найгарніших і наймонументальніших будівель міста — Палац праці. Його неможливо не помітити: грандіозна споруда займає цілий квартал між площею Конституції, Павлівською площею та вулицею Квітки-Основ'яненка. Палац праці за своє існування пережив багато подій і, здавалося б, вистояв перед часом. Але навесні 2022 року він знову опинився під ракетним ударом, який зруйнував частину будівлі. Пропонуємо згадати, як він з'явився в Харкові та яким був раніше.

Історія Палацу праці сягає початку XX століття. У 1914 році петербурзький архітектор французько-шведського походження Іпполіт Претро розробив проєкт прибуткового будинку для страхового товариства "Росія". Це мала бути не просто житлова будівля, а символ стабільності та прогресу. Вже у 1916 році будівництво завершили — на ті часи в рекордні терміни, особливо враховуючи масштаб об'єкта.

Готель "Асторія", внизу знімку відбито початок будівництва майбутнього Двору праці

Будівлю було зведено в стилі модерн з елементами неокласицизму і задумувалося як комерційно-житловий комплекс. Фасад будівлі прикрашали скульптури античних богів, а також алегоричні фігури зі щитом та якорем — символами захисту, стабільності та, звісно, страхування. Але унікальність будови полягала не лише в архітектурі. Усередині було три двори — два глухих і один прохідний. Центральний двір виконував роль пасажу і з'єднував різні частини міста — площу Конституції, Павлівську площу та вулицю Квітки-Основ'яненка.

На першому поверсі розташовувалися магазини та торгові приміщення, а на верхніх поверхах — шестикімнатні та восьмикімнатні квартири. Житло тут було дорогим і призначалося винятково для заможних орендарів. Але пожити в елітних квартирах вдалося недовго.

1917 рік. Мітинги на Миколаївській площі Ліворуч Палац Праці. Фото з Facebook-спільноти "Харків Історія"

Після Жовтневої революції прибутковий будинок було націоналізовано. До його стін в'їхали Народний комісаріат праці та Всеукраїнська Рада професійних спілок. Згодом будівля отримала назву — Палац праці.

Праворуч Палац праці, 1930-ті

Під час Другої світової війни будівля зазнала значних пошкоджень унаслідок авіабомбардувань. Однак повоєнне керівництво міста ухвалило рішення про її відновлення. Фасади, внутрішні конструкції та планування були значною мірою збережені, що дало змогу зберегти історичний вигляд будівлі, зробивши її частиною архітектурної пам'яті Харкова.

На фото праворуч Палац Праці після бомбардувань. Фото з Facebook-спільноти "Харків Історія"

У мирний час будівля продовжувала виконувати свої функції. У ній розміщувалися офіси, студії, різні організації та підприємства. Однак уранці 2 березня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по центру Харкова. Один зі снарядів влучив прямо в Палац праці. Були зруйновані верхні поверхи, покрівля, вікна, пошкоджені внутрішні конструкції та інженерні мережі.

Палац праці після російського ракетного удару 2 березня 2022 року. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Будівля опинилася у жалюгідному стані. Але її почали відновлювати. До осені 2023 року вдалося відновити покрівлю та системи життєзабезпечення, відремонтувати сотні вікон і дверей. Реставрація триває за підтримки спеціального фонду відродження Палацу праці.