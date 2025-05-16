В этом здании были квартиры для элиты, но жить в них разрешили недолго: как раньше выглядел один из главных дворцов Харькова

Дворец Труда дважды пытались разрушить во время войн

В самом центре Харькова возвышается одно из самых известных, красивых и монументальных зданий города — Дворец труда. Его невозможно не заметить: грандиозное сооружение занимает целый квартал между площадью Конституции, Павловской площадью и улицей Квитки-Основьяненко. Дворец труда за свое существование пережил много событий и, казалось бы, устоял перед временем. Но весной 2022 года он вновь оказался под ракетным ударом, который разрушил часть здания. Предлагаем вспомнить, как он появился в Харькове и как раньше выглядел.

История Дворца труда уходит в начало XX века. В 1914 году петербургский архитектор французско-шведского происхождения Ипполит Претро разработал проект доходного дома для страхового общества "Россия". Это должно было быть не просто жилое здание, а символ стабильности и прогресса. Уже в 1916 году стройку завершили — по тем временам в рекордные сроки, особенно учитывая масштаб объекта.

Гостиница "Астория", внизу снимка запечатлено начало строительства будущего Двора Труда

Здание было построено в стиле модерн с элементами неоклассицизма и задумывалось как коммерческо-жилой комплекс. Фасад здания украшали скульптуры античных богов, а также аллегорические фигуры со щитом и якорем — символами защиты, стабильности и, конечно, страхования. Но уникальность строения заключалась не только в архитектуре. Внутри были три двора — два глухих и один проходной. Центральный двор выполнял роль пассажа и соединял разные части города — площадь Конституции, Павловскую площадь и улицу Квитки-Основьяненко.

На первом этаже располагались магазины и торговые помещения, а на верхних этажах — шестикомнатные и восьмикомнатные квартиры. Жилье здесь было дорогим и предназначалось исключительно для состоятельных арендаторов. Но пожить в элитных квартирах удалось недолго.

1917 год. Митинги на Николаевской площади. Слева Дворец Труда. Фото из Facebook-сообщества "Харьков История"

После Октябрьской революции доходный дом был национализирован. В его стены въехали Народный комиссариат труда и Всеукраинский Совет профессиональных союзов. Впоследствии здание получило название — Дворец труда.

Справа Дворец труда, 1930-е

Во время Второй мировой войны здание получило значительные повреждения в результате авиабомбардировок. Однако послевоенное руководство города приняло решение о его восстановлении. Фасады, внутренние конструкции и планировка были в значительной степени сохранены, что позволило сохранить исторический облик здания, сделав его частью архитектурной памяти Харькова.

На фото справа Дворец Труда после бомбардировок. Фото из Facebook-сообщества "Харьков История"

В мирное время здание продолжало выполнять свои функции. В нем размещались офисы, студии, различные организации и предприятия. Однако утром 2 марта 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по центру Харькова. Один из снарядов попал прямо в Дворец труда. Были разрушены верхние этажи, кровля, окна, повреждены внутренние конструкции и инженерные сети.

Дворец труда после российского ракетного удара 2 марта 2022. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Здание оказалось в плачевном состоянии. Но его начали восстанавливать. К осени 2023 года удалось восстановить кровлю и системы жизнеобеспечения, отремонтировать сотни окон и дверей. Реставрация продолжается при поддержке специального фонда возрождения Дворца труда.