Путін може отримати козир проти України: яка головна небезпека від його зустрічі з Трампом і Сі

Лідери США, Китаю та Росії зберуться 19 листопада у Шеньчжені

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Майбутня тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та глави Кремля Володимира Путіна може нести в собі деякі небезпеки для України. Головною з них може бути те, що РФ може обміняти допомогу США в питанні врегулювання конфлікту з Іраном на те, що Вашингтон послабить підтримку України.

Про це колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у відео на своєму YouTube-каналі. Водночас він сумнівається, що тристороння розмова завершиться конкретними домовленостями за участю Китаю.

Чому відсутність України в порядку денному – позитивний сигнал

Міністерство закордонних справ Китаю підтвердило, що Сі Цзіньпін проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним 19 листопада у Шеньчжені. За словами ексдипломата, заявлені теми переговорів – контроль над ядерною зброєю та Іран.

Проте, Кулеба позитивно оцінює те, що Україна не прозвучала серед тем тристороннього саміту. На його думку, обговорення її майбутнього без українських представників у такому складі не відповідало б інтересам Києва, оскільки серед учасників немає сторони, яка відстоювала б українську позицію.

"Мати Україну офіційно на порядку денному тристоронньої зустрічі – це був би поганий дипломатичний сигнал", – сказав Кулеба.

Він додав, що підтримав би обговорення війни в Україні на окремій зустрічі Трампа із Сі Цзіньпіном. Вигіднішим для України варіантом Кулеба називає звернення американського президента до китайського лідера із закликом допомогти досягти результату у врегулюванні.

Як іранське питання здатне зв’язати руки Вашингтону

За оцінкою Кулеби, Трамп не хоче відновлювати активні бойові дії проти Ірану й шукає спосіб урегулювати ситуацію. Китай має важелі впливу на Тегеран, а Росія – можливості його переконувати. Саме тому їхня участь становить інтерес для США.

Дипломат проводить паралель із переговорами адміністрації Барака Обами щодо іранської ядерної програми. За його словами, у 2014 році потреба Вашингтона в російському сприянні стала одним із чинників стриманої реакції США на агресію Росії проти України. Москва використовувала цю залежність як важіль тиску.

Тепер, застерігає Кулеба, подібна прив’язка здатна виникнути знову, якщо російська сторона запропонує Трампу привабливий спосіб розв’язання іранського питання.

Кулеба проводить паралель із залежністю адміністрації Обами від російської допомоги в переговорах щодо Ірану Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Це потенційно може нести ризик для України, тому що це може викликати ще більшу чутливість американців до російських прохань, якщо вони побачать, що росіяни можуть допомогти з Іраном", – пояснив Кулеба.

Що отримає Путін і чого прагне Китай

Ексміністр вважає, що Пекін зацікавлений у стабілізації ситуації навколо Ірану, оскільки купує іранську нафту та потребує стабільного глобального енергетичного ринку. Водночас, за його оцінкою, Сі Цзіньпін не має нагального інтересу в припиненні російсько-української війни, а допомогу Вашингтону пов’язуватиме з американськими поступками Китаю.

Саме тому дипломат не очікує від тристороннього саміту конкретних угод за участю Пекіна. Він наголошує: згода китайського керівництва провести розмову не дорівнює готовності брати на себе зобов’язання.

Найочевидніший виграш від зустрічі, на думку Кулеби, отримає Путін. Навіть без результативних переговорів спільна фотографія з лідерами США та Китаю працюватиме на підвищення його міжнародного статусу.

"Навіть якщо вони просто ні про що не будуть говорити, а просто сядуть утрьох за стіл і буде зроблена фотографія, що Путін сидить третім серед двох наймогутніших країн світу, – це одразу підіймає його до їхнього рівня", – резюмував Кулеба.

Раніше "Телеграф" розповідав, які причини нападу на Україну називала Росія під час перемовин в Абу-Дабі.