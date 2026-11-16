Що відбувається у Білорусі та чого чекати Україні

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У понеділок, 16 листопада, глава Білорусі Олександр Лукашенко доручив раптово перевірити боєготовність прикордонників. У повну бойову готовність привели маневрені групи прикордонної служби, зокрема на Брестському та Гомельському напрямках.

"Телеграф" розбирався, що може означати рішення Лукашенка для України, чи свідчить воно про підготовку до наступу та що експерти думають про подібні перевірки. До слова, це вже третя.

Що відбувається в Білорусі

Перевірка охопила підрозділи Державного прикордонного комітету Білорусі. Держсекретар білоруської Ради безпеки Олександр Вольфович повідомив державному агентству БелТА, що в повну бойову готовність привели маневрені групи в усіх прикордонних з’єднаннях і загонах. За його словами, перевірка передбачена планом на 2026 рік.

БелТА повідомило про перевірки у Брестській і Гомельській прикордонних групах та Лідському прикордонному загоні. Прикордонники відпрацьовують дії за тривогою, марші й реагування на умовні атаки. Формулювання про "найвищий ступінь бойової готовності" в повідомленнях про перебіг перевірки стосувалося, зокрема, маневреного підрозділу Брестської групи.

Що це може означати для України

Найпростіше пояснення випливає з програми перевірки: Мінськ з’ясовує, як швидко мобільні групи можуть зібратися за тривогою, висунутися в заданий район і діяти злагоджено.

Публічне оголошення про повну бойову готовність може також бути сигналом для Києва. Навіть коротка перевірка змушує Україну уважніше стежити за північним напрямком.

Перевірка має оцінити швидкість і злагодженість дій мобільних груп Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У лютому 2022 року Росія використала територію Білорусі для повномасштабного вторгнення, а в травні 2026-го Володимир Зеленський попереджав, що Москва намагається глибше втягнути Мінськ у війну проти України. Водночас у повідомленнях від 16 листопада йдеться про перевірку прикордонників. Відомостей про формування ударного угруповання у зв’язку з цією перевіркою у відкритих джерелах немає.

Коли Білорусь уже проводила такі перевірки

У жовтні 2025 року перевіряли армійські підрозділи. 11 жовтня Міноборони Білорусі оголосило, що низку підрозділів мають привести в найвищий ступінь бойової готовності. Вони мали висунутися у визначені райони й виконати завдання, передбачені розпорядженням, писала "Українська правда". Перевірка почалася менш ніж за місяць після спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2025".

У грудні 2022 року військові відпрацьовували розгортання та переправи. Перевірка тривала з 13 до 19 грудня. Білоруські військові мали висунутися у визначені райони, облаштувати позиції та навести переправи через річки. Під час перевірки речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що українські прикордонники не спостерігали формування ударного угруповання поблизу кордону.

Не шукайте чорних кішок у темних кімнатах: що кажуть експерти

Станом на вечір 16 листопада у відкритих джерелах не було окремого коментаря ДПСУ щодо нинішньої перевірки білоруських прикордонників.

Своєю чергою військовий оглядач Денис Попович в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" сказав:

"З боку Білорусі наразі нема загрози наступу, нема концентрації військ та відповідної підготовки. Прикордонники для проведення загальновійськових операцій не призначені, у них інша функція. Не шукайте чорних кішок у темних кімнатах, особливо якщо їх там нема".

Денис Попович Джерело: Відкриті джерела

У повідомленні The Kyiv Independent про наказ Лукашенка видання наводить оцінку речника ДПСУ Андрія Демченка, яку вперше опублікувало 26 серпня. Тоді Демченко говорив, що Мінськ регулярно проводить навчання й перевірки боєготовності та часто використовує таку активність для інформаційного тиску.

11 жовтня 2025 року, коли Мінськ оголосив перевірку боєготовності армійських підрозділів, Демченко повідомив в ефірі телемарафону, що українські прикордонники не фіксували активності поблизу кордону. Водночас він наголосив, що білоруський напрямок і далі становить загрозу для України.

13 грудня 2022 року, у день початку іншої раптової перевірки, військовий аналітик Михайло Самусь пояснив в ефірі Радіо NV, що російські й білоруські підрозділи вже відпрацьовували спільні дії, однак сформованого ударного угруповання він тоді не бачив.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) того ж дня оцінили наступ білоруських військ як малоймовірний: характер і райони перевірки не вказували на зосередження сил для вторгнення.

Після її завершення 19 грудня Демченко розповів hromadske, що за час перевірки ДПСУ не зафіксувала змін на білоруському боці поблизу українського кордону.

Як повідомляв "Телеграф", у західних регіонах Білорусі в січні 2026 року чоловіки масово отримували повістки на військові збори.