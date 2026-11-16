"Це шкіра вбивці, Белло". Українці наклепали смішних мемів про нову роль Паттінсона
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40-річний актор отримав нову роль у відомій франшизі
Відомий актор Роберт Паттінсон вкотре став мемом, адже його затвердили на роль Джеймса Бонда. Українці вже встигли наклепати смішних мемів щодо його найвідомішої ролі Едварда у "Сутінках".
"Телеграф" зібрав найсмішніші жарти. Зауважимо, що нову роль вже офіційно підтвердили представники франшизи.
"Джеймс Бонд — один із найлегендарніших персонажів в історії кіно. Отримати можливість зіграти агента 007 — це честь усього мого життя", — заявив Паттінсон.
Втім у мережі вже оцінили цю роль та створили чимало мемів. Переважна більшість стосується саме "Сутінок" та цитат Едварда. У жартах згадували й Беллу, та навіть перевертня Джейкоба. Найпопулярнішими крилатими фразами для мемів стали: "Це шкіра вбивці, Белло", "Бонд покохав овечку", "Як давно ти 007".
Найдотепніші меми про Паттінсона в ролі Бонда:
- Бонд покохав овечку. Яка дурна овечка. А Бонд просто 007.
- Це пістолет вбивці, Белло….
- Ти який агент?
- Я агент 007!
- І як давно ти 007?
- Чого не зробиш, вже і Бетмен, і Джеймс Бонд, але всі все одно кожен рік дивляться 4 фільми, де ти вампір.
- Це шкіра вбивці!
- Едік, коли став новим Джеймсом Бондом:
- На підвищення пішов. Це вам не цуциків по кущах ганяти.
- Це шкіра агента британської розвідки, Белло.
- Коли дізнався, що станеш Джеймсом Бондом.
- Тепер вона поняття не має, хто він.
- На наступний день, коли дали аванс за Бонда.
- Ми давно знали, що це шкіра вбивці.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українці зробили купу смішних мемів про відключення світла.