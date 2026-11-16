40-річний актор отримав нову роль у відомій франшизі

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Відомий актор Роберт Паттінсон вкотре став мемом, адже його затвердили на роль Джеймса Бонда. Українці вже встигли наклепати смішних мемів щодо його найвідомішої ролі Едварда у "Сутінках".

"Телеграф" зібрав найсмішніші жарти. Зауважимо, що нову роль вже офіційно підтвердили представники франшизи.

"Джеймс Бонд — один із найлегендарніших персонажів в історії кіно. Отримати можливість зіграти агента 007 — це честь усього мого життя", — заявив Паттінсон.

Втім у мережі вже оцінили цю роль та створили чимало мемів. Переважна більшість стосується саме "Сутінок" та цитат Едварда. У жартах згадували й Беллу, та навіть перевертня Джейкоба. Найпопулярнішими крилатими фразами для мемів стали: "Це шкіра вбивці, Белло", "Бонд покохав овечку", "Як давно ти 007".

Найдотепніші меми про Паттінсона в ролі Бонда:

Бонд покохав овечку. Яка дурна овечка. А Бонд просто 007.

Це пістолет вбивці, Белло….

- Ти який агент?

- Я агент 007!

- І як давно ти 007?

Чого не зробиш, вже і Бетмен, і Джеймс Бонд, але всі все одно кожен рік дивляться 4 фільми, де ти вампір.

Це шкіра вбивці!

Едік, коли став новим Джеймсом Бондом:

На підвищення пішов. Це вам не цуциків по кущах ганяти.

Це шкіра агента британської розвідки, Белло.

Коли дізнався, що станеш Джеймсом Бондом.

Тепер вона поняття не має, хто він.

На наступний день, коли дали аванс за Бонда.

Ми давно знали, що це шкіра вбивці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці зробили купу смішних мемів про відключення світла.