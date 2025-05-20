Стильно і статусно: скільки коштує насіння для газону і які знижки зараз

Що може бути краще, ніж пройтися газоном босоніж?

В Україні набирають популярності стримані газони, посіяні у приватних дворах та перед ними. Вони стали символом доглянутості та статусності, замінивши собою яскраві клумби, де упереміж садили квіти різних видів. Поширення таких галявин в Україні можна пояснити впливом західної культури.

Власники газонів, як правило, мають газонокосарки, що, скажімо прямо, задоволення не з дешевих. Однак сьогодні "Телеграф" вирішив розібратися, скільки коштує насіння газонної трави в Україні та чи є на нього знижки.

Сайт "Трави України" пропонує насіння газонної трави "Універсальна" за ціною 195 грн/кг. При цьому норма висіву – 1 кг на 25 кв. Суміш складається з 30% райграсу багаторічного HENRIETTA та такої ж частини райграсу багаторічного ANDRIANA. Крім того, до складу входить 30% костриці червоної AIRA і 10% мятлика лугового BALIN.

Сезонних знижок на вказаний товар ми не виявили, проте помітили вигоду, яку дають великі упаковки. Так, 10 кг тієї ж суміші коштують уже не 1950 грн, а всього 1390 грн.

Портал "Агродостаток" продає насіння газонної трави "Універсальна" за ціною 150 грн за кг. Суміш складається з 70% райграсу, 25% костриці червоної та 5% тонконога. На цьому ресурсі, як і на попередньому, вартість 1 кг зменшується при купівлі більшої кількості. Так, при покупці 5 кг він обійдеться вже в 140 грн, а при покупці від 50 кг – 120 грн.

На одному із сайтів на платформі Prom.ua продається насіння газонної трави "Універсальна" іншого складу. До нього входять 50% англійського райграсу та стільки ж костриці червоної. Ціна 1 кг насіння складає 125 грн. Примітно, що вартість суміші не залежить від кількості в упаковці – тут вона і так мінімальна.

У магазинах для садівників все частіше з’являються "стильні" кашпо у вигляді черевиків, гумових чобіт або інших речей нібито з дачного гумору. Ціна коливається від 300 до 800 гривень. Але сенс у тому, що це – звичайний пластиковий чи гіпсовий виріб, стилізований під стару річ. Але навіщо платити за імітацію, якщо оригінал, можливо, вже давно припадає пилом у вашому сараї.