Ви встигнете їх посіяти у травні: ось квіти, які прикрасять сад без метушні з розсадою

Ці невибагливі рослини можуть завоювати ваше серце назавжди

Якщо ви не встигли зайнятися вирощуванням розсади, це ще не привід відмовлятися від квітучого саду цього сезону. Є рослини, які можна спокійно посіяти у відкритий ґрунт навіть у травні – влітку вони перетворяться на справжні прикраси ділянки.

Дельфініум однорічний

Дельфініум, він же шпорник, давно завоював серця садівників своїми витонченими китицями суцвіть. Колірна палітра — від ніжно-рожевої та бузкової до сніжно-білої — надасть ділянці легкості та свіжості. Однорічний дельфініум можна сміливо сіяти у травні, дотримуючись схеми 30×40 см. Зацвіте він уже в липні та радуватиме око до осені. Головна умова — сонячне місце та пухкий ґрунт.

Годеція

Годеція – ще один ефектний однорічник, який не потребує тепличних турбот. Висіяна у відкритий ґрунт у травні, вона зацвіте до кінця липня і протримається до перших заморозків. Її акуратні кущики висотою близько 30 см чудово підійдуть як для клумб, так і для зрізування в букети. Рекомендована схема посадки — 15×20 см. А за рясне цвітіння рослина віддячить вже сама по собі — без особливих турбот.

Маргаритка

Ці крихітні, але яскраві квіти відмінно доповнять будь-який сад. Маргаритка, особливо махрових сортів, при всій своїй мініатюрності (висота зазвичай не перевищує 20 см) здатна оживити квітник цілими "килимами" дрібних суцвіть. Вона невибаглива до ґрунту та догляду, досить просто посіяти насіння прямо в ґрунт. Перші квіти з'являться вже в середині літа, а за вдалого сезону маргаритки можуть зацвісти і повторно ближче до осені.

Хризантема однорічна

Якщо багаторічні хризантеми славляться своєю сортовою різноманітністю, то серед однорічних виділяються три види, які варто посіяти у травні:

Хризантема каринатум із густомахровими шапками квітів.

із густомахровими шапками квітів. Хризантема коронаріум заввишки до метра

заввишки до метра Хризантема сегетум, компактна (40-50 см), але не менш декоративна.

Їхня головна перевага — стійкість до капризів погоди та захворювань. Щоб отримати рясне цвітіння до середини осені, виберіть для посадки сонячну ділянку і не забудьте пару разів за сезон підгодувати рослини мінеральними добривами.

Амарант

Амарант, відомий також як щириця, — не просто декоративний однорічник, а й справжній акцент будь-якого квітника. Його суцвіття, пофарбовані в насичені помаранчево-червоні тони, нагадують язики полум’я на вітрі. У висоту садові амаранти досягають 40-70 см, а вирощувати їх просто: при посіві дотримуйтесь відстані в 30 см або, якщо посіяли густіше, прорідіть сходи, як тільки з’являться перші справжні листочки. Рослина теплолюбна, тому травневий посів — оптимальний варіант.

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