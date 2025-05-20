Стильно и статусно: сколько стоят семена для газона и какие скидки сейчас

Что может быть лучше, чем пройтись по газону босиком?

В Украине набирают популярность сдержанные газоны, посеянные в частных дворах и перед ними. Они стали символом ухоженности и статусности, заменив собой яркие клумбы, где вразнобой сажали цветы разных видов. Распространение таких лужаек в Украине можно объяснить влиянием западной культуры.

Владельцы газонов, как правило, имеют газонокосилки, что, скажем прямо, удовольствие не из дешевых. Однако сегодня "Телеграф" решил разобраться, сколько стоят семена газонной травы в Украине и есть ли на них скидки.

Сайт "Травы Украины" предлагает семена газонной травы "Универсальная" по цене 195 грн за кг. При этом норма высева – 1 кг на 25 кв.м. Смесь состоит из 30% райграса многолетнего HENRIETTA и такой же части райграса многолетнего ANDRIANA. Кроме того, в состав входит 30% кострицы красной AIRA и 10% мятлика лугового BALIN.

Сезонных скидок на указанный товар мы не обнаружили, однако заметили выгоду, которую дают большие упаковки. Так, 10 кг той же смеси стоят уже не 1950 грн, а всего 1390 грн. На сайте большой выбор упаковок, начиная от 1 кг семян и заканчивая 100 кг.

Портал "Агродостаток" продает семена газонной травы "Универсальная" по цене 150 грн за кг. Смесь состоит из 70% райграса, 25% кострицы красной и 5% тонконога. На этом ресурсе, как и на предыдущем, стоимость 1 кг уменьшается при покупке большего количества. Так, при покупке 5 кг он обойдется уже в 140 грн, а при покупке от 50 кг – в 120 грн.

На одном из сайтов на платформе Prom.ua продаются семена газонной травы "Универсальная" другого состава. В него входят 50% английского райграса и столько же кострицы красной. Цена 1 кг семян составляет 125 грн. Примечательно, что стоимость смеси не зависит от ее количества в упаковке – здесь она и так минимальная.

В магазинах для садоводов все чаще появляются "стильные" кашпо в виде ботинок, резиновых сапог или других вещей якобы из дачного юмора. Цена колеблется – от 300 до 800 гривен. Но смысл в том, что это – обычное пластиковое или гипсовое изделие, стилизованное под старую вещь. Но зачем платить за имитацию, если оригинал, возможно, уже давно пылится в вашем сарае.