З Днем Збройних Сил України! Найкращі листівки та побажання для наших захисників

Завтра, 6 грудня, в Україні відзначається одне з найважливіших державних свят – День Збройних Сил. Він нагадує про мужність і героїзм наших захисників, адже їм понад десять років вдається стійко протистояти російській агресії.

День ВСУ було засновано Верховною Радою у 1993 році. Дата свята пов'язана з 6 грудня 1991 року, адже саме цього дня в нашій країні було ухвалено Закон "Про Збройні Сили України".

Українська армія залишається ключовим гарантом суверенітету та безпеки країни, особливо за умов повномасштабного вторгнення. Це свято набуло важливого значення, адже сьогодні воно символізує силу та стійкість українських захисників.

"Телеграф" підготував добірку гарних листівок, які можна відправити у будь-якому месенджері. Привітайте українських героїв та подякуйте їм за мужність!

З Днем ЗСУ 2025

Шановні воїни, захисники України! Вітаємо вас з професійним святом Днем Збройних Сил України. Бажаємо здоров'я та успіхів на ниві служіння українському народові. Зі святом Вас!

Вітання з Днем ЗСУ

Дякуємо за наше життя і майбутнє, яке ти невпинно виборюєш у ЗСУ. Ми віримо у вас, завжди підтримаємо і бажаємо здоров’я та сил! Ви найкращі!

Листівки з Днем ЗСУ 6 грудня

Зі святом, Герою! Ти той, хто оберігає нас від темряви, і ми всі тобі за це вдячні. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше світла, радості й тепла. Твоя відданість – неоціненна!

День ЗСУ 2025

Найщиріші вітання з Днем Збройних сил України! Ви — одні з найкращих і найсильніших представників нашої нації. Нехай Янголи-охоронці завжди будуть з вами поруч.

Вітаємо з Днем ЗСУ

Вами захоплюється весь світ і пишаються українці! Ви — наші захисники й захисниці, що не бояться ворога, а сміливо дають йому копняка. З Днем ЗСУ!

Листівки з Днем ЗСУ

