Єрмак готується до втечі за кордон? Екскерівника ОП бачили в офісі зовнішньої розвідки - ЗМІ

Посадовець пробув там майже годину

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак нібито приїздив до центрального офісу Служби зовнішньої розвідки (СЗРУ) у п'ятницю, 5 грудня, ввечері. Він приїхав, за даними ЗМІ, на броньованому Mercedes S-класу.

Що треба знати:

ЗМІ стверджують, що Єрмак приїхав до офісу Служби розвідки о 17:00

Колишній голова ОП нібито пробув там майже годину

Офіційно цю інформацію не підтверджують, але вже є кілька припущень щодо цілі візиту

Як пише ZN.UA, посилаючись на джерела, ввечері 5 грудня чорний броньований Mercedes приїхав до офісу Служби зовнішньої розвідки. На ньому нібито прибув Єрмак, який пробув в офісі 45 хв.

Після від’їзду посадовця голова СЗРУ Олег Іващенко начебто викликав до себе керівника департаменту, який займається документами прикриття. Джерело каже, що Іващенка вважають "стовідсотковою людиною Єрмака". Тому співрозмовники думають, що саме йому колишній голова ОП буде зобов'язаний новим призначення.

Олег Іващенко

За словами джерел, ймовірніше документи прикриття нібито готуються для можливого перетину кордону. Такі думки виникли на тлі даних від правоохоронних органів. Адже там переконані, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) готує нову серію аудіозаписів у межах операції "Мідас", які стосуватимуться ролі Андрія Єрмака, а також підозру.

Зауважимо, що офіційно цю інформацію жодна зі сторін не підтверджувала. Однак, нагадаємо, що Єрмака звільнили з посади голови ОП саме після обшуків НАБУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто може стати новим керівником Офісу та до кого більше тяжіє президент Володимир Зеленський.