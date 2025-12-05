С Днем Вооруженных сил Украины! Лучшие открытки и пожелания для наших защитников

Не забудьте поздравить и поблагодарить наших военных за защиту

Завтра, 6 декабря, в Украине отмечается один из важнейших государственных праздников — День Вооруженных Сил. Он напоминает о мужестве и героизме наших защитников, ведь им более десяти лет удается стойко противостоят российской агрессии.

День ВСУ был учрежден Верховной Радой в 1993 году. Дата праздника приурочена к 6 декабря 1991 года, ведь именно в этот день в нашей стране был принят Закон "О Вооруженных Силах Украины".

Украинская армия остается ключевым гарантом суверенитета и безопасности страны, особенно в условиях полномасштабного вторжения. Этот праздник приобрел важное значение, ведь сегодня он символизирует силу и стойкость украинских защитников.

"Телеграф" подготовил подборку красивых открыток, которые можно отправить в любом мессенджере. Поздравьте украинских героев и поблагодарите их за мужество!

С Днем ВСУ 2025

Уважаемые воины, защитники Украины! Поздравляем вас с профессиональным праздником Днем Вооруженных Сил Украины. Желаем здоровья и успехов на ниве служения украинскому народу. С праздником Вас!

Поздравления с Днем ВСУ

Спасибо за нашу жизнь и будущее, за которое ты непрестанно борешься в ВСУ. Мы верим в вас, всегда поддержим и желаем здоровья и сил! Вы лучшие!

Открытки с Днем ВСУ 6 декабря

С праздником, Герой! Ты тот, кто оберегает нас от тьмы, и мы все тебе за это благодарны. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше света, радости и тепла. Твоя преданность – бесценна!

День ВСУ 2025

Самые искренние поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины! Вы одни из лучших и сильнейших представителей нашей нации. Пусть Ангелы-хранители всегда будут с вами рядом.

Поздравляем с Днем ВСУ

Вами восхищается весь мир и гордятся украинцы! Вы наши защитники и защитницы, которые не боятся врага, а смело дают ему пенка. С Днем ВСУ!

Открытки с Днем ВСУ

"Телеграф" писал ранее, какие праздники украинцы будут отмечать в декабре 2025. Запомните эти памятные даты.