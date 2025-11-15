"Чим сильніший мороз, тим…" Експерт розповів, що буде з опаленням взимку

Навіть спрогнозувати кількість аварій неможливо, адже це справжня "рулетка"

В Україні теплові мережі вже зношені й газу мало, тому комунальники думають, як економити. Минулі дві-три зими були порівняно нехолодні, тому теплоносій подавали на мінімальному рівні.

Якщо зима буде холодною, споживачам потрібно буде давати більший теплоносій, але через режим економії це майже неможливо, що означає холод у будинках і квартирах. Про це у бліц-інтерв'ю "Телеграфу" розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Що треба знати

Тепломережі в Україні працюють на межі ресурсу

Збільшення подачі теплоносія взимку може призвести до масових аварій

Точний масштаб проблеми визначити неможливо

У періоди найсильніших морозів можуть спробувати додавати обсяг теплоносія, щоб не було зовсім холодно, але чим сильніший мороз, тим більше навантаження на мережі.

Наразі, зазначив експерт, тепломережі зношені, фактично перебуваючи в аварійному стані. Гідравлічні випробування, які комунальники проводять влітку на ділянках, показують слабкі місця. Утім вони можуть проявитися і взимку.

"Тепла вода негативно впливає на труби", — наголошує Юрій Корольчук.

Він пригадав історію, яка сталася у Львові зі старою трубою водоканалу, яку не могли поміняти, оскільки ситуація вимагала комплексного рішення. Подібне може виникнути вже з теплопостачанням, зимою.

"Ніхто не скаже точно, скільки буде аварій. Хтось каже 20, хтось каже три — це все пальцем в небо. Це рулетка, чесно вам скажу", — зазначив Юрій Корольчук.

Нагадаємо, заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський зазначає, що поточний опалювальний сезон вже можна вважати найтяжчим для України через масовані ворожі обстріли енергетичної інфраструктури.