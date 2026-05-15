Всього одна хитрість із содою — і в домі буде пахнути, наче після клінінгу

Домашній метод, про який мало хто знає

Надати оселі приємного аромату можна й без магазинних спреїв та хімічних освіжувачів. Один із найпростіших домашніх способів — використати ароматний порошок для чищення на основі звичайної харчової соди.

Такий метод допоможе освіжити повітря у кімнаті та прибрати відчуття "затхлості" в текстилі. Детальніше про нього написали у "Going Green".

Для цього підійде ароматизований порошок на основі соди. Важливо розуміти: він не замінює повноцінне чищення та не маскує сильні неприємні запахи. Але якщо килим просто втратив свіжість, результат буде помітним уже після першого використання.

Як надати килиму свіжості

Спочатку варто протестувати суміш на невеликій непомітній ділянці килима та переконатися, що пилосос добре прибирає порошок. Далі рівномірно посипте килим сумішшю, легко втріть її щіткою у ворс і залиште приблизно на 20 хвилин. Після цього ретельно пропилососьте поверхню та очистьте контейнер або мішок пилососа.

Як наповнити дім ароматом свіжості. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Є й ще один домашній лайфхак для приємного аромату в оселі. У контейнер пилососа можна покласти кілька паличок кориці. Під час прибирання тепле повітря розноситиме легкий пряний запах по всій кімнаті, створюючи атмосферу затишку без зайвих витрат і штучних ароматизаторів.

