Так фарбують яйця на Великдень у польських селах: цікавий лайфхак із корою молодої яблуні
Такий природний барвник зробить яйця сонячно-жовтими
Великдень – велике релігійне свято. У 2026 році православні та греко-католики відзначають його 12 квітня, а римо-католики — 5 квітня. Традиційно на Великдень печуть паски та фарбують яйця.
"Телеграф" розповідає, як за допомогою натурального інгредієнта пофарбувати фарбування у красивий жовтий колір. Так століттями роблять у польських селах.
Польський спосіб пофарбувати яйця
Використання кори молодої яблуні — це старовинний та дуже екологічний спосіб фарбування, який досі трапляється у сільських регіонах Польщі. Про це пише сайт Culture.pl. Такий метод дозволяє отримати золотисто-жовтий або оливковий відтінок. Найкраще брати яйця з білою шкаралупою, тоді колір буде більш насиченим.
Для фарбування знадобляться:
- Кора молодої яблуні і тонкі гілочки.
- Приблизно 1 літр води.
- Оцет: 1-2 столові ложки (для закріплення кольору).
- Сіль: 1 чайна ложка (щоб яйця не тріснули).
- Яйця з білої шкаралупи.
Процес фарбування
Подрібніть кору молодої яблуні та тонкі гілочки. Залийте водою в каструлі та залиште на ніч.
Поставте каструлю із настойкою кори на вогонь, доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні 30-40 хвилин. Відвар повинен придбати насичений коричнево-жовтий колір.
Підготуйте яйця – ретельно вимийте їх та протріть спиртом, щоб видалити жирову плівку та забезпечити рівне нанесення пігменту.
Зніміть відвар кори яблуні з вогню, процідіть і поверніть на вогонь, додайте сіль і оцет. Потім акуратно занурте у нього яйця і варіть їх у цьому настої 10-12 хвилин після закипання.
Після варіння яйця можна залишити у відварі до повного остигання, тоді колір буде глибшим і насиченішим.
