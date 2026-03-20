Так фарбують яйця на Великдень у польських селах: цікавий лайфхак із корою молодої яблуні

Такий природний барвник зробить яйця сонячно-жовтими

Великдень – велике релігійне свято. У 2026 році православні та греко-католики відзначають його 12 квітня, а римо-католики — 5 квітня. Традиційно на Великдень печуть паски та фарбують яйця.

"Телеграф" розповідає, як за допомогою натурального інгредієнта пофарбувати фарбування у красивий жовтий колір. Так століттями роблять у польських селах.

Польський спосіб пофарбувати яйця

Використання кори молодої яблуні — це старовинний та дуже екологічний спосіб фарбування, який досі трапляється у сільських регіонах Польщі. Про це пише сайт Culture.pl. Такий метод дозволяє отримати золотисто-жовтий або оливковий відтінок. Найкраще брати яйця з білою шкаралупою, тоді колір буде більш насиченим.

Для фарбування знадобляться:

Кора молодої яблуні і тонкі гілочки.

Приблизно 1 літр води.

Оцет: 1-2 столові ложки (для закріплення кольору).

Сіль: 1 чайна ложка (щоб яйця не тріснули).

Яйця з білої шкаралупи.

Жовті яйця на Великдень. Фото: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Процес фарбування

Подрібніть кору молодої яблуні та тонкі гілочки. Залийте водою в каструлі та залиште на ніч.

Поставте каструлю із настойкою кори на вогонь, доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні 30-40 хвилин. Відвар повинен придбати насичений коричнево-жовтий колір.

Підготуйте яйця – ретельно вимийте їх та протріть спиртом, щоб видалити жирову плівку та забезпечити рівне нанесення пігменту.

Зніміть відвар кори яблуні з вогню, процідіть і поверніть на вогонь, додайте сіль і оцет. Потім акуратно занурте у нього яйця і варіть їх у цьому настої 10-12 хвилин після закипання.

Після варіння яйця можна залишити у відварі до повного остигання, тоді колір буде глибшим і насиченішим.

Раніше "Телеграф" розповідав, як фарбують яйця в Грузії. Українка показала цікавий спосіб зробити крашанки кольору соковитої вишні.