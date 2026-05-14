Електронні повістки та мінімум контакту з ТЦК: що вигадали в Раді та що називають піаром

Різні підходи до військової служби та заклику зараз активно обговорюють народні обранці

Підготовка до масштабної реформи мобілізації в Україні у розпалі — у Верховній Раді з'явилося відразу кілька законопроєктів, покликаних вирішити проблеми армії та військовозобов'язаних. Народний депутат Максим Заремський 13 травня зареєстрував понад 10 законопроєктів щодо мобілізаційних процесів.

"Телеграф" проаналізував документи і вибрав найголовніше з них.

Травневий розсип законопроєктів — що пропонують у Раді

Одним із активних учасників реформи останнім часом став народний депутат від "Слуги народу" Максим Заремський, який є автором і співавтором цілої низки ініціатив. Вони вже зареєстровані в Раді та охоплюють багато аспектів мобілізації.

Що пропонує Заремський:

Система довгострокової служби та тотальний резерв

Заремський пропонує запровадити в Україні багаторівневу модель військової служби, яка може мати такий вигляд:

базова військова служба (12 місяців);

служба в активному резерві (5 років після проходження базової військової служби з регулярними навчальними зборами по 2 тижні на рік);

служба в оперативному резерві (прибувають на збори за викликом, у разі загрози територіальній цілісності та суверенітету країни).

Водночас законопроєкт №15243 пропонує запровадження обов’язкової базової військової підготовки для всіх громадян, а також проходження навчальних зборів не рідше ніж раз на рік тривалістю не менше одного місяця.

Реєстр із даними про те, кого і коли можуть мобілізувати

Цей документ передбачає створення Єдиного реєстру мобілізаційних потреб та відкритий доступ громадян до інформації про черговість мобілізації. Його метою є забезпечення прозорості системи призову та мобілізаційної черговості для підвищення довіри до держави, зменшення корупційних ризиків та підтримки боєздатності сил оборони України.

У реєстрі, як пропонується, має міститися чітка та обґрунтована інформація щодо:

черговості призову на військову службу під час мобілізації;

вимог до громадян для мобілізації, зокрема щодо віку, стану здоров'я та спеціальності;

обмежень щодо призову на військову службу під час мобілізації.

Передбачається, що громадяни матимуть право на безоплатний доступ до інформації, що міститься в Єдиному реєстрі мобілізаційних потреб.

Базові цикли служби — демобілізація та відпустки

Згідно із законопроектом №15233, військовослужбовці можуть отримати право на демобілізацію після 24 місяців безперервної служби, якщо щонайменше три місяці з цього терміну вони брали участь у бойових діях. У свою чергу проєкт закону №15234 пропонує концепцію "базових циклів військової служби" по 24 місяці кожен, закріплюючи право на звільнення після завершення двох таких циклів.

Важливо: для зарахування циклу необхідно щонайменше три місяці безпосередньої участі в бойових діях або обороні України. Така діяльність має здійснюватися в районах ведення боїв, на тимчасово окупованих територіях, у "сірій зоні" між позиціями сторін або безпосередньо на території держави-агресора.

У цей час документом під номером 15235 планує запровадити системний підхід до служби та відновлення: фронт — ротація — відпочинок.

"Держава гарантує військовослужбовцям, що постійне співвідношення тривалості військової служби в районі ведення бойових дій та тривалості періоду перебування в пункті постійної військової дислокації частини для відновлення бойової спроможності становить один до трьох".

Законопроєкт №15242 пропонує обмежувати безперервний термін перебування військовослужбовців у районі ведення бойових дій 90 днями.

Мінімум контакту з ТЦК та тотальний нагляд над співробітниками

Законопроєкт "Про реформу територіальних центрів комплектування та сервісної моделі мобілізації" № 15236 пропонує повну цифровізацію процедур мобілізації. Зокрема, основні контакти між громадянином і працівниками ТЦК та СП мають відбуватися через електронний кабінет військовозобов'язаного. Передбачається також можливість вручення повісток в електронній формі з фіксацією факту отримання в цифровій системі.

При цьому будь-які контакти зі співробітниками ТЦК повинні обов'язково зніматися на відео, щоб мати докази у разі порушень або перевищення повноважень.

Резюме: Новий законопроєкт пропонує радикальне перетворення ТЦК на сервісні центри, де кожна дія працівника фіксується на камеру, а повістка приходить лише в телефон.

Платне бронювання

Законопроєкт № 15237 пропонує кілька моделей бронювання, за яких чоловік з відстрочкою так чи інакше буде задіяний у забезпеченні оборони країни:

Працевлаштування на об’єктах критичної інфраструктури;

Служба у резерві. Формується військовий резерв, у якому працівник не відривається повністю від виробничої діяльності, але має бути готовим до оперативного залучення до служби у складі ЗСУ;

Цільові внески на оборону від працівника чи його роботодавця.

Відповідальність держави перед військовим

Законопроєкт 15238 спрямований на гарантії виплат, компенсацій, житла, освіти та підтримки сімей військових без бюрократії. Наприклад, згідно з документом, держава зобов’язана забезпечувати військовослужбовцям безоплатне здобуття професійної, професійної вищої та вищої освіти обраною ними спеціальністю в автоматичному режимі та без вимог додаткових довідок та документів.

Післявоєнна адаптація ветеранів

№15241 може запровадити системну післявоєнну адаптацію ветеранів, згідно з якою держава гарантує їм забезпечення гарантованого працевлаштування, підтримку бізнесу, 5-річний супровід, доступ до програм перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також психологічну допомогу.

Бонуси за службу

Документ №15244 передбачає введення накопичувальних рахунків для військовослужбовців та виплату щомісячних та щорічних бонусів за продовження військової служби, які мають наростаючий характер та звільняються від податків.

Грошова "база" для військових

Законопроект 15245 "Про гарантований базовий рівень грошового забезпечення військових" пропонує прозору систему виплат з автоматичною індексацією та захистом від інфляції.

Що не так із пакетом Заремського

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко у розмові з "Телеграфом" розкритикував законопроєкти свого колеги Заремського, назвавши їх "популізмом".

"Закони — це в першу чергу терміни. Як, наприклад, установити термін справедливості? (термін "справедливість" використано в законопроєкті 15237 про справедливе бронювання — Ред.). Також я побачив в них порушення Конституції та втручання в дії виконавчої влади. Моє оціночне судження, це було зроблено, щоб попіаритися. Як відновити "справедливість"? Хто це має зробити? На мій погляд, у нас механізм бронювання взагалі чіпати не потрібно. Можливо, потрібно попрацювати з критеріями бронювання, які дають облради. Тут є питання. А критерії, встановлені міністерством, ідеальні", — заявив Федієнко.

Від планів до законів: коли чекати на реальні зміни

Опитані "Телеграфом" депутати Верховної Ради зазначають, що поки що реформа перебуває на рівні обговорень, а конкретні законопроєкти або пропозиції будуть розглядатися в міру надходження. Членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз передбачає, що пропозиції, зокрема від уряду, варто чекати до кінця травня поточного року. Але зараз невідомо, чи стосуватимуться вони лише реформи ТЦК або також торкнуться системи бронювання працівників.

Членкиня Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик у коментарі "Телеграфу" також зазначила, що всі законопроєкти розглядатимуться ВР у міру надходження.

"Поки що обговорення йдуть на рівні публікацій в "Українській правді" і просто в спільних чатах. Просто дискусії ", — пояснила нардепка.

Також Яцик прокоментувала одну з ініціатив міністра оборони України Михайла Федорова, яка, за інформацією співрозмовників "Телеграфа" у Раді, включає зміну функціоналу та повноважень ТЦК.

"У Міноборони зосереджені на тому, щоб максимально прибрати людський фактор. Буде зміна функціоналу та повноважень ТЦК. Про це говорив міністр оборони. І це потрібно буде закріплювати на законодавчому рівні", — говорив співрозмовник "Телеграфа" у Раді.

"Якщо цікава моя позиція, то я підтримую таку ініціативу міністра оборони. Зараз у нас приблизно 20 тисяч співробітників ТЦК, які придатні до служби. Фактично, це повноцінні 4-5 бригад, за якими можна закріпити певну ділянку фронту. Замість них їхні функції зможуть виконувати поліцейські, наприклад, щодо доставки осіб, які перебувають у розшуку і так далі. А обмежено придатні військовослужбовці, які виконують адміністративні функції, можуть залишитися. До 10 тисяч обмежено придатних військовослужбовців у ТЦК нам вистачить з головою. А для організації оповіщення, вручення повісток, доставки осіб у розшуку, будь ласка, поліцейські. У них є всі повноваження для виконання таких функцій", — висловилася Юлія Яцик.

