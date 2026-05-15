Що насправді означає назва Rozetka: більше ніж просто штепсель
Важко знайти українця, який би хоч раз не робив покупки на "Розетці"
Rozetka — назва українського інтернет-магазина та маркетплейса, була обрана як проста й функціональна метафора. Вона ілюструє ідею швидкого доступу до товарів.
Як розповідає abiznes.com.ua, слово "розетка" асоціюється з джерелом підключення, енергії та можливостей. Це — точка, через яку можна отримати доступ до різних пристроїв і сервісів.
Саме ця ідея максимально відповідала концепції інтернет-магазину, який мав стати універсальним майданчиком для купівлі техніки. У назві вирішили використати транслітерацію латиницею, щоб вона була зручною для онлайн-середовища, доменного імені та цифрових сервісів.
З часом назва Rozetka втратила вузьку прив'язку до електроніки й набула ширшого значення. Це — своєрідна "точка доступу" до товарів найрізноманітніших категорій.
Логотип Rozetka із зеленою усміхненою іконкою, викликає асоціації з доступністю, простотою та зручністю онлайн-покупок. Він добре адаптований до цифрового середовища та швидко запам'ятовується.
Rozetka — історія бренду
Інтернет-магазин було створено у 2004 році як майданчик з продажу парфумерії та косметики. Проте вже з червня 2005 "Розетка" почала працювати як інтернет-магазин з продажу техніки. З 2019 року Rozetka починає повноцінно працювати як маркетплейс з продажу товарів різних категорій.
Зараз він має понад 400 відділень у 122 містах і селищах України. Крім того, станом на 2025 рік "Розетка" була на 11 місці за відвідуваністю серед усіх сайтів в Україні.
