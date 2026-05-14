"Сприймаю як послання": "Шахед" влетів у будинок дітей нардепа, який у розшуку (відео)

Через удар усередині приміщення стався справжній потоп

Внаслідок нічної атаки Росії по Україні 14 травня було пошкоджено приватний будинок дітей народного депутата Сергія Шахова. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це парламентарій написав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. До поста він прикріпив відповідне відео, зняте у зруйнованій частині будинку.

"Страшна ніч для українців! Співчуваю всім, хто постраждав від варварського нападу терористів! Цієї ночі "Шахед" також цілеспрямовано влучив у будинок моїх дітей", — йдеться у підписі під роликом.

Сам Шахов зазначив, що сьогоднішню атаку "сприймає як послання". Також він зазначив, що з його дітьми все добре і внаслідок події з їхнім будинком вони не постраждали.

У написі на відео нардеп вказав, що ворожий "Шахед" цілеспрямовано влучив у будинок.

Сергій Шахов — хто він і де знаходиться

Народний депутат України VIII та IX скликань від проросійської партії "Наш край". Був оголошений у розшук Вищим антикорупційним судом України 31 березня 2023 року. За даними ЗМІ, мешкає в Дубаї (ОАЕ).

З березня 2006 по жовтень 2010 року був депутатом Луганської обласної ради.

З грудня 2010 по 2011 рік – член виконавчого комітету Стаханівської міської ради.

У 2013 році було оголошено МВС України у розшук у рамках одразу кількох кримінальних проваджень.

У 2014 році балотувався до Верховної Ради як самовисуванець у 106 мажоритарному окрузі.

З 2015 до 2016 року був депутатом Сєвєродонецької міської ради.

У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як самовисуванець та член партії "Наш Край" по 114 округу. З 6 грудня 2019 року – член депутатської групи "Довіра", до цього – позафракційний. Член Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

У 2021 році НАЗК виявило ознаки недостовірного декларування у діях Сергія Шахова на загальну суму 15,4 мільйона гривень. Він підозрюється у хибному декларуванні та вважає, що він не вписав у декларацію Інну Журбу, з якою спільно проживає та веде спільний побут.

2022 року НАБУ завершило розслідування щодо народного депутата Сергія Шахова. За даними НАБУ, Шахов записав на громадянську дружину і, таким чином, приховав значний обсяг майна на загальну суму майже 88 млн. грн. Зокрема: два елітні будинки у котеджному містечку "Сонячна долина" загальною площею понад 2000 квадратів; 27 земельних ділянок загальною площею майже 115 гектарів – це як 13 Маріїнських парків; 13 квартир у Києві, 8 паркомісць, дачу, два автомобілі, частки у низці компаній та доходи від продажу нерухомості. Цього ж року перед початком повномасштабної війни Шахов побився з директором сервісної компанії. Він влаштував конфлікт із директором зазначеного підприємства Андрієм Осовським через відключення його будинку від електрики, яке сталося через аварію.

2023 року Колегія суддів ВАКС ухвалила здійснити примусовий привід Шахова на судове засідання. У тому ж році ВАКС оголосила у розшук Сергія Шахова у справі про недекларування майна на 88 млн. грн.

У 2025 році в ЗМІ писали, що Шахов вже понад два роки живе в елітних апартаментах у Дубаї. Але при цьому депутат підключався до онлайн-засідань парламентського комітету з питань екологічної політики, членом якого він є. Публічно депутат та його адвокати пояснюють його тривалу відсутність в Україні станом здоров’я – нібито він перебуває за кордоном на лікуванні.

Біографія Сергія Шахова. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

