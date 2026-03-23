Серце Одеси міг прикрасити відомий актор 18+? Ким хотіли замінити Катерину II на монументі
На петицію відповів навіть Зеленський
Тривалий час одну з головних площ Одеси прикрашав пам'ятник російській імператриці Катерині II. Однак у 2022 одесит запропонував замінити її на відомого порноактора.
Йдеться про американського актора Біллі Геррінгтона. "Телеграф" розповість, хто він та чому саме його монумент хотіли встановити в Одесі.
У 2022 Олексій Матвєєв створив петицію, де запропонував російську імператрицю замінити на порноактора. Головним аргументом було — Біллі Геррінгтон в Одесі — це "весело та смішно" і всі студенти міста після сесії питимуть пиво поруч із пам'ятником акторові.
На цю петицію навіть відповів президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що остаточне рішення має приймати міська рада. Однак станом на 2026 рік пам'ятника порноактору в Одесі немає.
Хто такий Біллі Геррінгтон
Біллі Геррінгтон (Херрінгтон) — американський актор, відомий участю у порнофільмах 1990-х років. У 2008 завершив кінокар'єру. У 2018 загинув, потрапивши у ДТП. Він став популярним завдяки картинам, у яких знімався, адже це було переважно гей-порно. До слова, Геррінгтон отримав за життя чимало нагород у своїй галузі та визнання у всьому світі, зокрема й в Японії.
Також кінообраз Біллі Геррінгтон став популярним у всьому світі завдяки субкультурі гачімучі (від японського "гатімуті" — "накачаний здоровань"). Культура гачімучі походить від низки низькобюджетних гей-порнофільмів, де за сюжетом є гіпермаскулінних чоловіків. Фактично Геррінгтон поклав початок ері накачаних hot-чоловіків.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві могла з'явитися вулиця на честь генератора.