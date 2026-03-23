Серце Одеси міг прикрасити відомий актор 18+? Ким хотіли замінити Катерину II на монументі

На петицію відповів навіть Зеленський

Тривалий час одну з головних площ Одеси прикрашав пам'ятник російській імператриці Катерині II. Однак у 2022 одесит запропонував замінити її на відомого порноактора.

Йдеться про американського актора Біллі Геррінгтона. "Телеграф" розповість, хто він та чому саме його монумент хотіли встановити в Одесі.

У 2022 Олексій Матвєєв створив петицію, де запропонував російську імператрицю замінити на порноактора. Головним аргументом було — Біллі Геррінгтон в Одесі — це "весело та смішно" і всі студенти міста після сесії питимуть пиво поруч із пам'ятником акторові.

Пам'ятник Катерині II в Одесі.

Петиція про пам'ятник Біллі Геррінгтону в Одесі

На цю петицію навіть відповів президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що остаточне рішення має приймати міська рада. Однак станом на 2026 рік пам'ятника порноактору в Одесі немає.

Хто такий Біллі Геррінгтон

Біллі Геррінгтон (Херрінгтон) — американський актор, відомий участю у порнофільмах 1990-х років. У 2008 завершив кінокар'єру. У 2018 загинув, потрапивши у ДТП. Він став популярним завдяки картинам, у яких знімався, адже це було переважно гей-порно. До слова, Геррінгтон отримав за життя чимало нагород у своїй галузі та визнання у всьому світі, зокрема й в Японії.

Також кінообраз Біллі Геррінгтон став популярним у всьому світі завдяки субкультурі гачімучі (від японського "гатімуті" — "накачаний здоровань"). Культура гачімучі походить від низки низькобюджетних гей-порнофільмів, де за сюжетом є гіпермаскулінних чоловіків. Фактично Геррінгтон поклав початок ері накачаних hot-чоловіків.

