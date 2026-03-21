В Києві могла з'явитися вулиця на честь генератора. Де та чому від ідеї відмовилися

Олена Руденко
Зараз вона має схожу назву Новина оновлена 21 березня 2026, 09:28
Зараз вона має схожу назву.

Столиця, як і вся Україна, позбувається радянської спадщини

Одну з вулиць Києва пропонували перейменувати на честь генератора, який допомагає українцям вистояти в умовах, коли Росія намагається позбавити нас світла. Вулиця Генераторна могла б з'явитися у Дніпровському районі столиці.

Відповідну петицію було опубліковано на сайті Київради у грудні 2022 року — ще на початку проблем з енергетикою через російські обстріли. Автор пропозиції, Олексій Радько, пропонував перейменувати вулицю Регенераторну на Генераторну.

Як аргумент він зазначив, що Регенераторна — "малоприваблива назва". Водночас "тисячі, десятки, сотні тисяч генераторів стали справжніми символами незламності".

Вулиця Регенераторна
Вулиця Регенераторна

Однак петиція не набрала достатньої кількості голосів, щоб її розглянула Київрада. Під пропозицією, щоб у Києві з'явилася вулиця Генераторна було зібрано 1050 підписів з 6 тисяч необхідних.

Тому перейменування не відбулося, й ця столична вулиця й надалі має назву Регенераторна. Вона виникла в середині XX століття під назвою Нова. У 1957 році її назвали Регенераторна — вздовж вулиці з'явився гумово-регенераторний завод.

Після 2011 року на місці колишнього заводу "Вулкан" побудовано житловий комплекс "Комфорт Таун". Однак вулицю не перейменували й досі.

