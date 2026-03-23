Сердце Одессы мог украсить известный актер 18+? Кем хотели заменить Екатерину II на монументе

На петицию ответил даже Зеленский

Долгое время одну из главных площадей Одессы украшал памятник российской императрице Екатерине II. Однако в 2022 году одессит предложил заменить ее на известного порно-актера.

Речь идет об американском актере Билли Херрингтоне. "Телеграф" расскажет, кто он и почему именно его монумент хотели установить в Одессе.

В 2022 году Алексей Матвеев создал петицию, где предложил российскую императрицу заменить на порно-актера. Главным аргументом было, что Билли Херрингтон в Одессе – это "весело и смешно" и все студенты города после сессии будут пить пиво рядом с памятником актеру.

На эту петицию ответил даже президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что окончательное решение должен принимать городской совет. Однако по состоянию на 2026 год памятника порно-актеру в Одессе нет.

Кто такой Билли Херрингтон

Билли Херрингтон – американский актер, известный участием в порнофильмах 1990-х годов. В 2008 году завершил кино-карьеру. В 2018 году погиб, попав в ДТП. Он стал популярным благодаря картинам, в которых снимался, это было преимущественно гей-порно. К слову, Херрингтон получил за жизнь немало наград в своей области и признание во всем мире, в том числе и в Японии.

Также кино-образ Билли Херрингтон стал популярным во всем мире благодаря субкультуре гатимучи (от японского "гатимути" — "накачанный крепыш"). Культура происходит от ряда низкобюджетных гей-порнофильмов, где по сюжету есть гипермаскулинных мужчин. Фактически Херрингтон положил начало эре накачанных hot-мужчин.

