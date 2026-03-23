Чужинець навідався у гніздо Грицика та Одарки. Коли повернуться господарі (відео)

До села Леляки вже прилетів перший лелека

На Полтавщині у гнізді відомих лелек Грицика та Одарки помітили чужинця, який не затримався на довго. Щоправда, самі власники мають повернутись з дня не день.

Як зазначила дослідниця птахів Ірина Саражинська, у селі Леляки Полтавської області з’явився перший лелека. Однак ним виявився не Грицик чи Одарка.

"Усі, хто слідкували за попереднім сезоном, пам’ятають, що 20.03.2025 року першим лелекою в гнізді теж був якийсь чужий, залітний птах, а не його господарі", — пригадала Саражинська.

При цьому гість у гнізді Одарки та Грицика провів кілька хвилин та полетів далі. Однак чимало українців цікавить, коли ж повернуться господарі, адже вже майже кінець березня.

Остаточної відповіді немає навіть в орнітологів, але вони заспокоюють, що лелеки обирають собі одне місце гніздування на довгі роки, як і пару. Зазвичай ці пернаті повертаються в кінці березня та початку квітня, однак все залежить від погодних умов.

Зауважимо, що у 2024 році Грицик повернувся 19 березня, а Одарка — 23 березня. У 2025 Грицик - 23 березня, а його супутниця через кілька днів. Виходить, що прилітають птахи не одразу парою, але місце гніздування змінюють вкрай рідко.

Додамо, що спостерігати за життя Грицика та Одарки можна завдяки онлайн-трансляції, яка ведеться цілодобово з гнізда птахів. Саме на ній й помітили незнайомого гостя 22 березня ввечері.

Для довідки

Лелеки Грицик та Одарка — це пара чорногузів, які стали зірками соцмереж завдяки цілодобовій онлайн-трансляції з їхнього гнізда у селі Леляки на Полтавщині (нацпарк "Пирятинський"). Спостерігаючи за їхнім життя, українців створили чимало мемів про сімейні будні, виховання лелеченят та боротьбу за гніздо.

Грицик та Одарка

