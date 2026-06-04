Навіщо досвідчені господарі вішають пакетик з оцтом у ванній: бразильці розкрили секрет чистоти

Наліт поступово зменшує блиск сантехніки

Чищення забитої сантехніки зазвичай забирає багато часу та сил. Але повернути кранам блиск і відновити напір можна без дорогої хімії.

"Телеграф", посилаючись на видання Oeste Geral, розповідає про те, як пакетик з оцтом, повішений у душовій, допоможе впоратися із брудом та нальотом. Як зазначають експерти з Бразилії, вода, що проходить через лійку, може містити мінерали, особливо кальцій та магній. Коли ці залишки висихають, вони утворюють білі плями та тверді кірки, які прилипають до металу, пластику та дрібних отворів. Крім того, у ванній кімнаті накопичується пара, вологість, залишки мила, шкірний жир та пил.

Через щоденне використання душу цей наліт поступово зменшує блиск сантехніки, сприяє появі неприємних запахів і може призвести до слабкого, нерівномірного потоку води.

Як працює пакетик з оцтом

Пакет з оцтом у душі. Фото — Oeste Geral

Достатньо налити оцет у пакет і обмотати їм лійку чи кран. Оцет розпушує бруд, мильний і вапняний наліт, що скупчилися в отворах. Ефект поступовий, майже як безшумне прибирання. Оцет проникає в щілини, краї та дрібні отвори, куди щітка не завжди може дістатися, полегшуючи ополіскування та залишаючи душову лійку чистою.

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