Паркувальні війни у дворах: хто має право встановлювати "жабки" та як законно їх позбутися

Самовільне встановлення бар'єрів може завершитися штрафом та примусовим демонтажем

Боротьба за паркомісця у дворах нерідко завершується встановленням паркувальних бар'єрів, так званих "жабок". Проте самовільно займати частину спільної території не можна, а прибирати такі конструкції власноруч — теж ризиковано.

Що потрібно знати:

Рішення про встановлення можуть ухвалювати ОСББ, управитель або органи місцевої влади

Самостійний демонтаж бар'єра може спричинити відповідальність

За порушення правил благоустрою штраф становить до 1700 грн

Адвокат Ігор Чудовський в коментарі "Телеграфу" пояснив, хто має право ставити "жабки" та як домогтися їх демонтажу законним шляхом. Він наголосив, що встановлення бар'єрів регулюється законами й місцевими правилами про благоустрій та нормами щодо організації дорожнього руху.

Хто може поставити паркувальні бар'єри у дворі

За словами адвоката, встановлювати "жабки" у дворі не законно, якщо земля чи прибудинкова територія перебуває у спільному користуванні мешканців будинку. Для їхнього встановлення потрібне відповідне погодження.

Якщо особа просто взяла і забетонувала "жабку" біля свого під'їзду, це, як правило, є самовільним зайняттям частини території загального користування. Ігор Чудовський, адвокат

Залежно від статусу ділянки, вирішувати питання про встановлення може власник, ОСББ або управитель за рішенням співвласників, органи місцевого самоврядування, балансоутримувач, комунальні підприємства за відповідним рішенням органу влади. "Якщо мова про двір багатоквартирного будинку, то зазвичай необхідне рішення співвласників будинку та погодження у порядку, визначеному місцевими правилами благоустрою", — наголошує адвокат.

Питання видачі дозволів визначається місцевими правилами. Це може робити:

виконавчий комітет міської ради

департамент благоустрою

департамент транспортної інфраструктури

районна адміністрація (у містах з районним поділом).

У Києві такі питання — компетенція органів місцевого самоврядування та виконавчих органів, зауважив Чудновський.

Що робити зі встановленими сусідами бар'єрами: чи законно знести самим

Зносити такі конструкції самостійно не можна, наголошує адвокат, навіть, якщо вона встановлена незаконно. "Самовільне пошкодження або демонтаж чужого майна може потягнути цивільну відповідальність за завдану шкоду, адміністративну відповідальність, у певних випадках навіть кримінальну відповідальність за умисне пошкодження майна", — каже Чудновський.

Як діяти, щоб бар'єр демонтували

Інспектор благоустрою виявляє порушення. Видається припис про усунення порушення. Після невиконання припису виконавчий орган місцевої ради приймає рішення або видає наказ про демонтаж. Демонтаж здійснює комунальне підприємство або уповноважена організація.

Як адвокат я б рекомендував у такій ситуації подати письмове звернення до інспекції благоустрою або виконавчого органу місцевої ради з вимогою провести перевірку законності встановлення обмежувача та у разі відсутності дозвільних документів здійснити його демонтаж. Це найбільш юридично безпечний і ефективний шлях. Ігор Чудовський, адвокат

Щоб встановлений бар'єр демонтували потрібно звернутись до інспекції з благоустрою, райадміністрації або ж виконавчого комітету.

Як законно позбутись паркувальних бар'єрів/ Інфографіка "Телеграф", створено за допомогою ШІ

Чи допоможе виклик поліції?

Як пояснив юрист, поліція зазвичай не є основним органом контролю за встановленням "жабок". Поліція може втрутитись, якщо це створює перешкоду дорожньому руху, виникає конфлікт чи відбувається інше адмінправопорушення. Протоколи здебільшого складають інспектори благоустрою. Це протоколи за ст. 152 КУпАП (порушення правил благоустрою населених пунктів).

Розмір штрафу:

для громадян — від 340 до 1360 грн;

для посадових осіб та ФОП — від 850 до 1700 грн.

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