Історик, дипломат та колишній посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Олександр Левченко спеціально для "Телеграфа" висловився про загострення історичних суперечок між Україною та Польщею навколо УПА, наголосив на важливості збалансованого діалогу щодо спільної історії

Тема УПА періодично актуалізується серед польського політикуму. Це питання підігрівають націоналістичні сили та дехто з тих, хто повʼязаний з Росією, проте це приховує. На жаль, польський парламент практично криміналізував діяльність УПА. Слухати про те, що офіційна Варшава в 1938-39 роках дала розпорядження щодо полонізації одвіку української Волині та витіснення з краю усього українського ніхто не хоче. Насправді це вже політика фашистського характеру. Та Польща сама постраждала від нацистів і фактично хотіла зробити місцеве польське населення інструментом полонізації. Яке потім за таку політику і постраждало.

Проте, як реагувати? Нам не можна втрачати Польщу як союзника. Тому рекомендував би в такій ситуації поки що утриматися від присвоєння українським військовим підрозділам назви про героїв УПА. Між тим, парламенту розпочати роботу щодо визнання надзвичайних утисків українського населення від Першої та Другої Речі Посполитої. В результаті ганебного відношення до українців їх загинуло під час польського правління в десять разів більше ніж під час Волинської трагедії. Законом криміналізувати позитивні згадки про Першу і Другу Речі Посполитої. Якщо Варшава не хоче, щоб такий закон діяв, хай розгляне можливість суттєвої зміни положень свого закону про оцінку діяльності УПА.