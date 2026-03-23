Чужак наведался в гнездо Грицика и Одарки. Когда вернутся хозяева (видео)

В деревню Леляки уже прилетел первый аист

На Полтавщине в гнезде известных аистов Грицика и Одарки заметили не задержавшегося надолго чужака. Правда, сами хозяева должны вернуться со дня на день.

Как отметила исследовательница птиц Ирина Саражинская, в селе Леляки Полтавской области появился первый аист. Однако им оказался не Грицик или Одарка.

"Все, кто следили за предыдущим сезоном, помнят, что 20.03.2025 года первым аистом в гнезде тоже был какой-то чужак, залетная птица, а не его хозяева", — вспомнила Саражинская.

При этом гость в гнезде Одарки и Грицика провел несколько минут и улетел дальше. Однако немало украинцев интересует, когда вернутся хозяева, ведь уже почти конец марта.

Аист прилетел в гнезде Грицика и Одарки

Окончательного ответа нет даже у орнитологов, но они успокаивают, что аисты выбирают себе одно место гнездования на долгие годы, как и пару. Обычно эти пернатые возвращаются в конце марта и начале апреля, но все зависит от погодных условий.

Отметим, что в 2024 году Грицик вернулся 19 марта, а Одарка – 23 марта. В 2025 году Грицик – 23 марта, а его спутница через несколько дней. Выходит, что прилетают птицы не сразу парой, но место гнездования меняют крайне редко.

Добавим, что наблюдать за жизнь Грицика и Одарки можно благодаря онлайн-трансляции, которая ведется круглосуточно из гнезда птиц. Именно на ней заметили незнакомого гостя 22 марта вечером.

Для справки

Аисты Грицик и Одарка — пара черногузов, которые стали звездами соцсетей благодаря круглосуточной онлайн-трансляции из их гнезда в селе Леляки на Полтавщине (нацпарк "Пирятинский"). Наблюдая за их жизнь, украинцы создали немало мемов о семейных буднях, воспитании аистов и борьбе за гнездо.

