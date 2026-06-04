Якщо інших квитків не було: чи висадять вас із дитячого купе, якщо ви без дитини

У соціальних мережах обговорюють важливе питання

У поїздах "Укрзалізниці" для комфорту молодших пасажирів існують дитячі вагони. В них, згідно з правилами перевізника, можуть їздити дорослі, які подорожують з дітьми до 14 років.

У соціальній мережі Threads компанії поставили актуальне у період відпусток питання — чи можна купити квиток до дитячого вагона та їхати без дитини, якщо, наприклад, місця у звичайних вагонах зайняті. У коментарях під постом користувачі відповіли, що для жінок нібито такий варіант доступний.

Інші ж кажуть, що не змогли купити квиток лише для дорослого у дитячому вагоні.

"Багато хто говорив, хто купував квиток у дитячий вагон, що всіх пустили. Головне — жінка, а не чоловік"

"Були єдині вільні квитки в дитячому купе, але я в додатку не змогла їх взяти. Якщо не вибирала дитину, мене не пропускало далі"

Коментарі у соцмережі

Дехто, навпаки, обурений тим, що дорослі намагаються порушувати правила. Дитячий вагон створено з метою безпеки та комфорту. Але якщо туди пропускатимуть кожного, тоді вагон просто перетвориться на звичайний.

"Просто цікаво. Людям так у кайф ламати правила, встановлені для комфорту та безпеки – їх же, просто за інших обставин?"

"За правилами не повинні пускати. А далі вже людський фактор"

Коментарі у соцмережі

Варто зазначити, що технічно "УЗ" не блокує продаж квитка без дитини до дитячого вагону, оскільки діти до п’яти років можуть їхати без окремого квитка. Таким чином, дорослий бере квиток лише на себе.

Проте провідник має право відмовити пасажиру у поїздці, якщо той має намір їхати у дитячому вагоні самостійно, без дитини. Особливо якщо на цей факт поскаржаться інші пасажири.

Щоб уникнути подібних конфліктних ситуацій, краще купувати квитки у звичайні вагони, якщо ви подорожуєте без дитини.

Дитячі вагони в "Укразлизниці". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Дитячі вагони лише до 14 років – українці обурені

У соціальних мережах користувачі негативно висловлюються про обмеження за віком у дитячому вагоні. Українка навела у приклад свого 14-річного племінника, який уже не зміг поїхати в дитячому вагоні.

"Поясніть, будь ласка, чому неможливо придбати квиток у дитячий вагон для дитини 14 років, яка подорожує самостійно? Мій племінник їде сам з Одеси до Львова, де я його зустріну. Саме тому ми хотіли придбати квиток у дитячий вагон — щоб дитині було спокійніше та безпечніше в дорозі. У 14 років дитина все ще є неповнолітньою, і в подібних ситуаціях можливість їхати саме у дитячому вагоні була б дуже важливою для безпеки та комфорту", — звернулася вона до "Укрзалізниці".

У компанії пояснюють, що згідно зі статтею 6 Сімейного кодексу України, малолітньою дитиною вважається дитина до досягнення нею 14 років. Згідно з діючими нормами, дитячі вагони призначені насамперед для перевезення пасажирів з дітьми лише до 14 років.

Коментарі у соцмережі

Ще одне актуальне питання стосувалося спільної поїздки з дітьми 4, 5 та 14 років. Жінка поцікавилася, як їй їхати, якщо старшу дитину не пропустять у дитячий вагон. Вона пояснила, що на сайті неможливо взяти квиток на дитину віком від 14 років.

"Так само я намагалася купити квитки в жіноче купе, але через те, що у мене троє синів і одному з них 14 років, я не змогла взяти собі квиток", — пише вона.

Коментарі у соцмережі

Інші ж просять, щоб у компанії змінили правила щодо віку.

"Щоб дитина в 14 років могла спокійно поїхати в дитячому вагоні. Це окей, що не одразу все продумано, має простір для розвитку", — пишуть у коментарях.

На це в "Укрзалізниці" відповіли, що компанія не змінює правила перевезень та Сімейний кодекс.

Коментарі у соцмережі

Що відомо про дитячі вагони "Укрзалізниці"

Їх запустили у серпні 2024 року, до цього окремих вагонів для малечі в Україні не було. Наразі дитячі вагони перебувають у складі поїздів, що курсують із Харкова, Дніпра, Одеси, Києва тощо. Ці вагони не тільки прикрашені яскравими елементами та активностями для малюків, але й мають ряд дуже зручних оновлень.

Дитячий вагон

Особливості дитячих вагонів:

пандуси для колясок та додаткове освітлення при вході;

збільшений обмежувач верхньої полиці із протиударною накладкою для захисту від падіння;

туалет оснащений додатковими гігієнічними засобами, пеленальним столиком, спеціальними накладками на унітаз;

дитяче меню від Євгена Клопотенка – безпечне, смачне та з натуральних українських продуктів;

у вагонах є підігрівачі дитячого харчування;

пристіжний манеж

Дитячий вагон

Ціна на квитки до дитячих вагонів стандартна, як і для інших фірмових вагонів 1 класу. Діти віком до 5 років подорожують безкоштовно. Дитячі квитки за пільговим тарифом оформлюються для пасажирів, яким не виповнилося 14 років.

Дитячий вагон

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українку вразив дитячий вагон "Укрзалізниці".