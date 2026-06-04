Не називайте його офіційним "Григорій": як лагідно звернутися до чоловіка з цим іменем

Походженням імені має давньогрецькі корені

Імʼя Григорій є одним із традиційних та глибоко вкорінених в українській культурі. Проте в повсякденному спілкуванні ми часто шукаємо його більш м'які, милозвучні або ж навпаки — колоритні народні форми.

Як виявилося, багатство української мови дозволяє підібрати десятки різноманітних варіантів для цього чоловічого імені. Про це розповів наставник з техніки екранного мовлення Адам Діденко.

Якщо ви хочете звернутися до близького друга, сина, коханого чи родича на ім'я Григорій, необов'язково обмежуватися лише офіційним варіантом. В українській традиції та сучасному розмовному мовленні існують такі чудові відповідники: Грицик, Гриць, Грицько, Григір, Григор, Григорко, Грицуня, Гринь, Гришко, Гриня. Кожне з цих імен додає звучанню особливого відтінку — від щирого та домашнього до класичного літературного.

Що означає імʼя Григорій

Нагадаємо, що за своїм походженням ім'я Григорій має давньогрецькі корені (від слова gregoreo) і означає"чуйний", "пильний", "той, хто не спить" або "невтомний". Тож, обираючи будь-яку з його українських форм, ви не лише підкреслюєте індивідуальність людини, а й даруєте їй побажання внутрішньої сили та енергії.

Раніше "Телеграф" писав, як українською звертатися до чоловіка з іменем Ілля.