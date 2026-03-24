Пролетів 6 областей і наблизився до Києва? Над Україною засікли дивний літак з іншого континенту

З початку повномасштабної війни небо над нашою країною офіційно закрите

У небі над Україною продовжують фіксувати дивні маяки пасажирських літаків. Черговий борт нібито знову залетів до нашого повітряного простору і навіть наблизився до столиці.

Про це свідчать дані моніторингового сервісу Airnavradar. Згідно з інформацією онлайн-карти польотів, у ніч проти 24 березня в небі над Україною могла статися загадкова ситуація. Системи сервісу зафіксували проліт пасажирського борту, який прямував до Монреалю.

Йдеться про борт Airbus A350-900 авіакомпанії Emirates (ОАЕ), який вилетів з Дубая і прямував до Монреалю (Канада). Однак із невідомих причин його маяк почав визначатися над Україною. Мовляв, літак перетнув наш кордон у районі Волинської області, а далі пролетів країну наскрізь, залітаючи в інші області, включаючи Київську та Житомирську області (усього 6 областей). При цьому переліт завершився успішно у пункті призначення.

Літак над Україною

Що це могло бути

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні повітряний простір над нашою країною було офіційно закрито. Тому можна припустити, що в цьому випадку мова може йти про збій у системі спостереження за польотами.

До речі, випадки зі збоями радарів під час війни це далеко не рідкість. Їхній експерт з авіаційного права Андрій Гук пояснював саме так.

Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

