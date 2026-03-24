Пролетел 6 областей и приблизился к Киеву? Над Украиной засекли странный самолет с другого континента

С начала полномасштабной войны небо над нашей страной официально закрыто

В небе над Украиной продолжают фиксировать странные маяки пассажирских самолетов. Очередной борт якобы снова залетел в наше воздушное пространство и даже приблизился к столице.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Airnavradar. Согласно информации онлайн-карты полетов, в ночь на 24 марта в небе над Украиной могла произойти загадочная ситуация. Системы сервиса зафиксировали пролет пассажирского борта, который направлялся в Монреаль.

Речь идет о борте Airbus A350-900 авиакомпании Emirates (ОАЭ), который вылетел из Дубая и направлялся в Монреаль (Канада). Однако по неизвестным причинам его маяк начал определятся над Украиной. Дескать, самолет пересек нашу границу в районе Волынской области, а дальше пролетел страну насквозь, залетая в другие области, включая Киевскую и Житомирскую области (всего 6 областей). При этом перелет завершился успешно в пункте назначения.

Самолет над Украиной

Что это могло быть

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине воздушное пространство над нашей страной было официально закрыто. Поэтому, можно предположить, что в данном случае речь может идти о сбое в системе наблюдения за полетами.

К слову, случаи со сбоями радаров во время войны, это далеко не редкость. Их эксперт по авиационному праву Андрей Гук объяснял именно так.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

