Дивний літак із Москви міг літати над 4 областями України: де його засікли (карта)

Такі ситуації з літальними апаратами вже не рідкість

У небі над Україною продовжують засікати дивні літаки. Черговий загадковий борт прямо з Москви нібито порушив наш повітряний простір і міг пролетіти одразу над кількома областями.

Про це свідчать дані порталу Airnavradar. Так, згідно з картою моніторингового сервісу, 21 березня над Україною нібито могла статися дивна ситуація. У цей час маяк пасажирського літака з Москви визначився над нашою країною.

Йдеться про борт Boeing 737-800 російської авіакомпанії "Аерофлот", який вилетів із Москви до Стамбула. Спочатку рейс проходив стандартно, однак у якийсь момент літальний апарат нібито попрямував у бік України та порушив її кордони у районі Сумської області. Далі маяк літака був помічений ще у Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях. При цьому переліт завершився успішно у пункті призначення.

Літак над Україною

Що це могло бути

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні повітряний простір над нашою країною було офіційно закрито. Тому можна припустити, що в цьому випадку мова може йти про збій у системі спостереження за польотами.

До речі, випадки зі збоями радарів під час війни це далеко не рідкість. Їхній експерт з авіаційного права Андрій Гук пояснював саме так.

Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

