Можна обійтись без каструлі: як щоразу отримувати ідеально зварені яйця

Марина Бондаренко
Простий кухонний лайфхак для варки яєць. Фото Колаж "Телеграфу"

Просто візьміть іншій кухонний прилад

Яйця можна приготувати на парі, наприклад у рисоварці. Такий спосіб дозволяє отримати рівномірно зварені яйця з ніжними білками та без тріщин на шкаралупі.

Головна перевага такого способу — делікатна термообробка. На відміну від кипіння у воді, яйця не б’ються одне об одне і не тріскаються, тому мають більш акуратний вигляд після приготування, як пояснили у "TastingTable".

Рисоварка працює як компактна пароварка: вода нагрівається, утворюється стабільна пара, яка рівномірно готує продукт. Достатньо налити невелику кількість води, покласти яйця в кошик для пари та увімкнути пристрій. У середньому процес займає близько 20 хвилин.

Як ідеально приготувати варені яйця
Яйця готуються на парі у пароварці. Фото: згенероване ШІ

Як додатковий варіант, під час приготування можна одночасно готувати рис — він встигає пропаритися разом із яйцями й стає готовою основою для страви.

