Чому пенсіонерам після 70 років час "викинути" стару ванну: справа зовсім не в дизайні

Одна дрібниця може ускладнити життя літніх людей

Після 70 років у власному домі починають з’являтися речі, які раніше не викликали жодних труднощів. Те, що здавалося зручним, поступово може ставати незручним або навіть небезпечним.

Тому варто переглянути житло й підлаштувати його під нові потреби. Це не про великі ремонти, а про прості зміни для більшої безпеки та комфорту в щоденному житті. За даними "okdiario", є кімната, на яку точно варто звернути увагу.

Одна з ключових зон — ванна кімната. Саме вона часто потребує першочергової адаптації. Йдеться, зокрема, про встановлення душу без високих бортиків або сходинок, щоб зменшити ризик падінь і зробити доступ максимально простим.

Такі зміни допомагають зберегти самостійність і комфорт у власному домі, не змінюючи кардинально звичного простору, але підлаштовуючи його під реальні потреби людини.

