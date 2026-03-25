У деяких українців є додаткові 4 дні відпустки на рік, про які мало хто знає: як отримати компенсацію

Роботодавець повинен виплатити гроші, якщо працівник не скористається додатковими днями відпустки

Працівники, які працюють за комп’ютером, можуть мати право не лише на додаткові дні відпустки, а й на грошову компенсацію замість них. Однак отримати такі виплати можна не завжди — закон встановлює чіткі умови, без виконання яких гроші не нарахують.

Працівники, які виконують обов’язки з використанням комп’ютера, мають право не лише на щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарні дні, а й на додаткові 4 дні відпочинку. Таке право передбачене в 8 статті Закону України "Про відпустки".

Норма застосовується до працівників, чия робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням. Перелік професій визначено постановою Кабінету Міністрів України № 1290, де, зокрема, зазначені працівники, що працюють на електронно-обчислювальних машинах.

Хто має право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці. Фото: скріншот з постанови Кабміну

Водночас закон встановлює лише максимальну тривалість — до 4 днів. Конкретна кількість визначається колективним або трудовим договором.

Щоб отримати таку відпустку, працівник має фактично працювати за комп’ютером не менше половини робочого часу. Роботодавець повинен вести облік цього часу, а тривалість відпустки нараховується пропорційно відпрацьованому періоду.

Право на грошову компенсацію

Відповідно до закону, отримати кошти замість додаткових днів можна лише після використання щонайменше 24 календарних днів щорічної основної відпустки за відповідний робочий рік. Лише після цього невикористані дні "комп’ютерної" відпустки можуть бути компенсовані грошима.

