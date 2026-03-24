Як переведення годинника може позначитися на кишенях українців: хто в зоні ризику

Працівники зі стандартним графіком роботи (зокрема, з 9:00 до 18:00) "не відчують" переведення годинників

У ніч на 29 березня в Україні переводять годинники на літній час. Це безпосередньо вплине на українців, зокрема на їхню роботу.

Про це пише видання Kadroland. Журналісти нагадують, що працівники зі стандартним графіком роботи (зокрема, з 9:00 до 18:00) "не відчувають" переведення годинників. Адже тривалість роботи у такому разі жодним чином не зміниться. Однак на підприємствах з безперервним виробництвом нічна зміна з 28 на 29 березня зменшує кількість робочих годин на 1 годину.

"Ще одна категорія працівників, на кому може позначитися переведення годинників, це працівники, чия робота залежить від світлової доби. Може знадобитися зміна графіка роботи", — зазначається у статті.

Довідка: у 2026 році на літній час Україна переходить у ніч з 28 на 29 березня. О 3:00 29 березня стрілки годинника необхідно буде перевести на одну годину вперед.

Як позначиться на зарплаті

Як пише Factor, якщо працівнику встановлено оклад, і він повністю відпрацював усі дні за графіком роботи у березні, то йому треба нарахувати оклад у повному розмірі. Зовсім інша картина виходить у разі, якщо працівнику встановлено годинну тарифну ставку (погодинна оплата праці). У такому випадку працівнику буде оплачено фактично відпрацьований годинник у березні. Отже, "випав" 1 год вплине на суму основної зарплати працівника, який працював у ніч переведення годинника. Працівнику оплатять ту кількість годин, які він відпрацював за фактом.

Перехід на літній час. Інфографіка Телеграф

