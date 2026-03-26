Чи можна працювати на Великдень: у яких випадках це не вважається гріхом — відповідь капелана

Є сфери, де працівники повинні бути на роботі

Великдень в Україні цього року відзначають 12 квітня. Працювати в цей день не заборонено, якщо робота є вимушеною або соціально важливою, а не є виявом свідомої неповаги до великого християнського свята.

Про це сказав священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ о. Тарас Видюк в інтервʼю "Телеграфу". Він зазначив, що у релігійному контексті важливо розуміти пріоритети та обставини, в яких перебуває людина.

"Працювати у Великдень не є гріхом, якщо ця робота не пов’язана зі свідомим нехтуванням свята", — сказав він.

За словами священника, в сучасних умовах є сфери, де неможливо припинити діяльність навіть у такий день. Зокрема, військовослужбовці, рятувальники та лікарі не можуть залишити свої пости або не лікувати поранених і хворих людей, тому така робота не вважається гріхом.

Варто нагадати, раніше "Телеграф" писав, що через дію воєнного стану в Україні офіційні державні вихідні у понеділок після Великодня скасовані. Проте, згідно з законодавством, кожен роботодавець має право індивідуально вирішувати це питання. Керівники приватних компаній можуть на власний розсуд надати працівникам вихідний, а в державних установах цей день залишається робочим з відповідною оплатою праці.