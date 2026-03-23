Залишилися лічені дні: коли точно в Україні переводять годинники на літній час

Практика переходу на сезонний час існує з 1981 року

Вже цього тижня Україна переходить на літній час. В ніч на неділю, 29 березня, українці мають перевести годинники на одну годину вперед.

"Телеграф" розповідає про перехід на літній час 2026. Попри численні обговорення та плани скасувати переведення годинників в Україні, жодних рішень не ухвалено. Тому двічі на рік відбувається перехід на сезонний час: останньої неділі жовтня на зимовий, та останньої неділі березня — на літній.

У 2026 році на літній час Україна переходить в ніч з 28 на 29 березня. О 3:00 29 березня стрілки годинників необхідно буде перевести на одну годину вперед.

Коли Україна переходить на літній час

Через це доба 29 березня фактично стане коротшою на одну годину, українці спатимуть менше. Водночас з неділі світловий день стане довшим — темнішатиме на час пізніше.

Переведення годинників в Україні

Перехід на сезонний час давно хочуть скасувати

У суспільстві та Верховній Раді вже давно точаться суперечки про доцільність переходу на сезонний час. В Україні це роблять з 1981 року, коли ми були у складі СРСР. Після здобуття незалежності Кабінет Міністрів вирішив продовжити цю практику.

У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який передбачав фіксацію в Україні єдиного "київського" часу (UTC+2) на постійній основі. Тобто, документ передбачав відмову від переведення годинників двічі на рік.

Однак законопроєкт так і не підписав президент України Володимир Зеленський, він залишився "підвішеним у повітрі". Відтак перехід на зимовий та літній час триває.

Раніше "Телеграф" розповідав про поширену помилку при переведенні механічних годинників.