Залишилися лічені дні: коли точно в Україні переводять годинники на літній час
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Практика переходу на сезонний час існує з 1981 року
Вже цього тижня Україна переходить на літній час. В ніч на неділю, 29 березня, українці мають перевести годинники на одну годину вперед.
"Телеграф" розповідає про перехід на літній час 2026. Попри численні обговорення та плани скасувати переведення годинників в Україні, жодних рішень не ухвалено. Тому двічі на рік відбувається перехід на сезонний час: останньої неділі жовтня на зимовий, та останньої неділі березня — на літній.
У 2026 році на літній час Україна переходить в ніч з 28 на 29 березня. О 3:00 29 березня стрілки годинників необхідно буде перевести на одну годину вперед.
Через це доба 29 березня фактично стане коротшою на одну годину, українці спатимуть менше. Водночас з неділі світловий день стане довшим — темнішатиме на час пізніше.
Перехід на сезонний час давно хочуть скасувати
У суспільстві та Верховній Раді вже давно точаться суперечки про доцільність переходу на сезонний час. В Україні це роблять з 1981 року, коли ми були у складі СРСР. Після здобуття незалежності Кабінет Міністрів вирішив продовжити цю практику.
У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який передбачав фіксацію в Україні єдиного "київського" часу (UTC+2) на постійній основі. Тобто, документ передбачав відмову від переведення годинників двічі на рік.
Однак законопроєкт так і не підписав президент України Володимир Зеленський, він залишився "підвішеним у повітрі". Відтак перехід на зимовий та літній час триває.
Раніше "Телеграф" розповідав про поширену помилку при переведенні механічних годинників. Як перевести стрілки, не зламавши годинник.