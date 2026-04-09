Почему залы в "АТБ" заставлены коробками: причина проста

Украинцы возмущаются неудобствам в супермаркетах

Во многих магазинах сети "АТБ" время от времени можно заметить коробки с товаром прямо в торговом зале. Некоторых покупателей это может возмущать, но на это есть причина.

Об очередном таком случае сообщила пользовательница Threads. Она задала вопрос официальному аккаунту "АТБ" о том, почему в одном из магазинов их сети "зал заставлен товаром".

"Можно, конечно, называть это "рабочим процессом", но по факту это откровенное неуважение к своим же покупателям", — возмутилась девушка.

Однако в комментариях пользователи соцсети объяснили автору поста, что на это есть свои причины. По мнению одного из комментаторов, такие вещи происходят из-за самого формата супермаркета — дискаунтер.

Справка: дискаунтер — это розничный магазин, предлагающий товары по ценам ниже среднерыночных за счет оптимизации издержек.

"Дискаунтеры держат низкие цены, но у них меньше работников в зале, не такая красивая выкладка, что-то вообще может в коробках стоять — опять же экономия на работниках и площади", — считает комментатор.

Также один из пользователей, который заявил, что ранее работал в "АТБ", назвал еще одну возможную причину происходящего.

"Открою тайну – такие моменты в торговом зале, это когда база пришла внезапно, а нижний состав может быть не рассчитан на количество поддонов в фуре. Или прошедшая смена его не подготовила", — говорит он.

