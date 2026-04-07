"АТБ" бувають "зеленими": чим вони відрізняються від "чорних" та "синіх"

Деякі формати з’явилися як експеримент

У багатьох містах України працює мережа супермаркетів "АТБ". Зараз вона представлена двома основними видами магазинів — "чорними" та "синіми", але існують ще й "зелені".

"Телеграф" розповідає про відмінності між різними "АТБ". Чи варто перед походом у магазин вибирати той чи інший формат.

Які існують формати однієї з найпопулярніших мереж супермаркетів України

Нагадаємо, що спочатку в Україні існував лише один вид супермаркетів "АТБ". Вони були синього кольору, через що під час появи інших форматів їх у народі і прозвали "синіми", щоб відрізняти формати.

Синє АТБ

"Чорні" магазини відомої мережі почали з’являтися у містах ближче до кінця десятих років. Вони отримали темно-сірий, майже чорний фасад, відповідний логотип та сіру форму у співробітників.

Чорне АТБ

Також у 2018 році у Запоріжжі та Дніпрі з метою експерименту відкрилися "зелені" супермаркети, які називалися "Express".

Зелене АТБ

Основні відмінності між різними "АТБ"

Окрім дизайну, всі ці магазини мають певні відмінності. Якщо "сині" супермаркети є "базовими", то "чорним" властивий ширший асортимент товару — свіжа випічка, кавові апарати і т.д. Проте в даному випадку різниця більше обумовлена не кольором, а тим, що нові АТБ займають більшу площу. Варто зазначити, що навіть "сині" "АТБ" реконструюють та переводять у новий формант, але не завжди вдається в них втиснути свіжу випічку або зону з кавою.

"Зелені" магазини з самого початку мали нову концепцію — магазини біля будинку. Вони мали низку таких відмінностей від стандартних магазинів:

Наскрізні каси;

Вперше тестувалися різні нові послуги, наприклад, свіже м’ясо, випічка та розливне пиво.

Новий дизайн;

В АТБ Express встановлено холодильне та морозильне обладнання останнього покоління, новітню систему освітлення, утеплення, опалення та рекуперації енергії.

Планувалося, що тестування формату триватиме до кінця 2018 року. Однак, як можна бачити, АТБ, ймовірно, так і не ухвалила остаточного рішення щодо масштабування, хоча повідомлялося, що експеримент показував позитивну динаміку.

Підсумок

До основних відмінностей різних видів "АТБ" можна віднести:

Дизайн;

Асортимент — "чорні" та "зелені" "АТБ" отримали відділи зі свіжою випічкою, кавомашиною та зону зі свіжими соками;

— "чорні" та "зелені" "АТБ" отримали відділи зі свіжою випічкою, кавомашиною та зону зі свіжими соками; Нові формати магазинів отримали нове обладнання, через що, зокрема, підвищилася їхня енергоефективність.

