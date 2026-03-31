Дніпро засипле снігом? Синоптики дали неочікуваний прогноз на початок квітня

Не забудьте про парасольки

Кінець березня та початок квітня у Дніпрі обіцяють бути по-справжньому весняними, хоча й дещо примхливими. Синоптична картина найближчих днів свідчить про поступове підвищення температури, яке супроводжуватиметься періодичними опадами та щільною хмарністю.

Таку погоду прогнозують синоптики сайту Мета.Погода. "Телеграф" детальніше розповість, чого чекати жителям Дніпра.

Останній день березня, 31 число, пройде під знаком хмарності. Попри те, що небо буде затягнуте сірими хмарами, суттєвих опадів у цей вівторок не передбачається. Температурні показники будуть досить комфортними: вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14°C, а в нічний час не опустяться нижче +8°C, що створюватиме відчуття м'якої, але вологої погоди.

Вже у середу, 1 квітня, характер погоди дещо зміниться. Цей день принесе мешканцям міста не лише хмари, а й дощ. Температура повітря протягом дня залишиться на рівні +14°C, проте ніч стане трохи теплішою — близько +10°C. Вологість повітря буде підвищеною.

Погода у Дніпрі

Справжній сплеск тепла очікується наприкінці робочого тижня. У четвер та п'ятницю, 2–3 квітня, у Дніпрі почнеться поступове прогрівання повітря. У четвер денний максимум сягне +17°C, а в п'ятницю — навіть +18°C. Хоча небо все ще залишатиметься переважно хмарним, періодично крізь завісу пробиватиметься сонце, даруючи місту приємне весняне освітлення. Нічна температура в ці дні коливатиметься в межах +9…+10°C.

На вихідних, 4 та 5 квітня, спека трохи спаде, проте погода залишиться помірно теплою. У суботу хмари знову щільніше вкриють небо, а температура знизиться до +14°C. Неділя ж обіцяє бути більш привітною: повітря прогріється до +15°C, а сонячні промені частіше з'являтимуться між хмарами, створюючи гарні умови для прогулянок, попри нічну прохолоду на рівні +8°C.

Прогноз синоптика Ігоря Кібальчича

Синоптик Ігор Кібальчич зазначає, що така нестійка ситуація характерна для всієї країни. За його словами, на початку квітня очікуються дощі, але снігу точно не буде.

Він каже, що найближчими днями в Україні утримається відносно тепла погода, однак вона буде нестійкою. Через зниження атмосферного тиску та активізацію фронтів побільшає опадів — дощі пройдуть у більшості областей, місцями вони будуть доволі інтенсивними. Особливо вологою очікується погода на півдні та заході.

Карта температур на початку квітня

У Карпатах та подекуди на заході можливий мокрий сніг, який змішуватиметься з дощем і створюватиме по-справжньому мінливу весняну картину. На початку тижня, 30–31 березня, дощі охоплять майже всю країну. У вівторок опади стануть більш масштабними, а на крайньому заході та в горах дощ переходитиме у мокрий сніг. Температура залишатиметься досить високою: вночі +5…+11 °С, вдень переважно +9…+15 °С, хоча на заході буде прохолодніше — місцями лише +2…+7 °С. Упродовж 1–5 квітня дощова погода збережеться. У Карпатах і на Прикарпатті періодично випадатиме мокрий сніг, особливо вночі, коли опускатиметься температура. Захід країни відчуватиме легке похолодання та переважно хмарне небо, тоді як на решті території повітря вдень прогріватиметься до +10…+17 °С. Ближче до вихідних опади поступово слабшатимуть, але ранкові тумани й волога прохолода ще нагадуватимуть про нестійку весну

