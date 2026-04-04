Тут жила коханка Мішки Япончика. Як зараз виглядає дворик "короля бандитської Одеси" (фото)

Згадки про бандита у легендарному дворику жодної

Для туристів — це ще одна точка з легендами, для мешканців — щоденна реальність із проблемами, які роками не вирішуються. Саме так сьогодні виглядає один із відомих дворів на Молдаванці, де мешкав "король бандитської Одеси" Мішка Япончик.

Як виглядає колишня "резиденція" знаменитого кримінального авторитета і чим живуть його сучасні мешканці, з'ясували журналісти УСІ Online.

З першого погляду він мало чим відрізняється від інших дворів району: стара арка з ракушняку, вузький прохід і знайома одеська тіснота. Камінь місцями осипався, по стінах пішли тріщини, а сама конструкція виглядає втомленою від часу. При вході — табличка з адресою "Богдана Хмельницького, 23" та український прапор.

Втім, за цією атмосферною картинкою криється занедбаність. Фасади будинків потребують ремонту: карнизи обсипаються, штукатурка місцями відпала, а стіни вкриті тріщинами. Цікаво, що тут немає жодної пам’ятної дошки, яка б офіційно підтверджувала зв’язок місця з ватажком бандитської Одеси.

Попри відсутність офіційних знаків, суперечки про те, чи справді Япончик жив тут постійно, тривають. Місцева мешканка Тамара, яка знає історію двору не з книжок, поділилася спогадами.

Ну що я можу сказати… Жив такий легендарний грабіжник – це правда. Була в нього своя банда: крали, грабували, обчищали все що могли. Тут жила його сестра (жінка вказує на салатовий будинок на першому поверсі - ред.), а на іншому кінці двору — його коханка. Ось там, де балкончик на другому поверсі. Жінка була дуже красива, я ще її застала. Справді неймовірна зовнішність місцева мешканка Тамара

Однак розмови про минуле швидко поступаються більш приземленим проблемам. За словами жінки, найбільший клопіт сьогодні — це автомобілі. До всього додаються й комунальні негаразди — діряві дахи та розбиті стіни.

Ось подивіться: арку при вході вже всю розбили, усе в тріщинах. Ми ж самі скидалися грошима, щоб зробити ті ворота, а вони постійно відкриті. Мою квартиру, наприклад, нещодавно залило з даху. Я живу на самому верхньому поверсі. У дворі все побите, усе поламане… Раніше тут було чотири дуже гарні клумби з квітами. А коли сюди почали масово заїжджати машини – усе розбили й закатали в асфальт бідкається жінка

В Одесі також був своєрідний штаб Мішки Япончика. "Телеграф" розповідав, як раніше виглядав ресторан "Фанконі".