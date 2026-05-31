Стара футболка може стати незамінною: як використати її з користю

Не всі знають цей лайфхак

Старі футболки часто роками лежать у шафах або зрештою опиняються на смітнику. Проте навіть зношений одяг може отримати друге життя.

Завдяки м’якій та еластичній тканині такі речі легко перетворити на корисні предмети для дому без додаткових витрат, зокрема на багаторазову сумку для покупок. Як її зробити, написали в "los andes 142".

Щоб зробити сумку зі футболки, достатньо обрізати рукави та закріпити нижню частину футболки за допомогою швів або міцних вузлів. У результаті виходить легка та містка сумка, яку можна використовувати для походів до магазину, на ринок або навіть на пляж.

Як виглядає саморобна сумка зі футболки. Фото: los andes 142

Перевага такого рішення полягає в тому, що тканина футболок добре розтягується та витримує вагу продуктів чи інших речей. Крім того, сумку можна прати та використовувати багато разів, зменшуючи потребу в одноразових пакетах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як звичайні дерев’яні ящики з-під овочів можуть отримати друге життя. Замість того щоб викидати, їх можна легко перетворити на три стильні та корисні елементи декору для дому.