Спалахнула масштабна пожежа: ворог атакував Дніпро, після вибухів небо затягнуло димом

Горять склад логістичної компанії та автомобілі

У неділю, 31 травня, Росія завдала удару по Дніпру. Внаслідок атаки у місті спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Інфорація про постраждалих з’ясовується.

"У Дніпрі горять склад логістичної компанії та автомобілі, припарковані поруч, внаслідок атаки РФ", — пояснили в ОВА.

Пожежа у Дніпрі після удару. Фото: Дніпропетровська ОВА

У мережі також з’явилися перші фотографії після події.

До цього моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки "Шахедами" по Дніпру та про запуск балістики з тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 27 травня ворог ударив по Дніпру ракетою "Іскандер". Її вдалося збити Силам протиповітряної оборони.

До цього, 21 травня, у Дніпрі пролунали вибухи. Російські безпілотники потрапили до житлових багатоповерхівок. Внаслідок удару постраждали 19 осіб, серед них троє дітей. Було пошкоджено вісім будинків. Розбито також кафе та майже два десятки автомобілів.

Крім того, в ніч на 20 травня Росія масовано атакувала Дніпро. Через нічний обстріл двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення. Стан трьох із них медики оцінюють як важкий.