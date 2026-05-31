На Трійцю прокляття повертаються втричі? У церкві пояснили, чи це правда

Священик пояснив, звідки взялося переконання, в яке досі вірять тисячі людей

Існують народні міфи та забобони, що на Трійцю прокляття та образи повертаються людям бумерангом у трикратному розмірі. Однак до християнських навчань та позиції Православної церкви це не має жодного відношення.

Про це "Телеграфу" розповів священик Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ отець Тарас Видюк. За його словами, ідея про те, що "у певний день прокляття повертаються у триразовому розмірі", походить з народних забобонів та магічного мислення, а не з Євангелія чи церковного Передання.

"У православ’ї немає "днів автоматичного бумеранга" для слів чи вчинків. Людина відповідальна за свої слова і дії перед Богом завжди, а не лише у визначені дати. І наслідки гріха — духовні й моральні — залежать не від календаря, а від стану серця, покаяння і відносин людини з Богом", — зазначає співрозмовник.

Тарас Видюк

Видюк акцентує, що церква закликає до миру, помірності в словах, прощення та молитви. Він додав, що Трійця є святом Святого Духа, який є Духом миру, а не страху або "магічних законів відплати".

"Тому віра в "трикратні прокльони" — це радше залишок народної міфології, який не має під собою богословського підґрунтя. Також варто пам’ятати: прокльони взагалі не мають місця в житті християнина. Христос закликає не до проклинання, а до благословення навіть ворогів, до молитви за тих, хто ображає, і до перемоги добра над злом через любов і стриманість", — підсумував військовий капелан.

