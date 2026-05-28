Пенсії, бронювання і освіта: що зміниться для українців уже з 1 червня

Початок літа принесе українцям нові виплати та обмеження — повний список

Пенсії, мобілізація, НМТ, допомога ВПО та нові регіональні тарифи — червень стане місяцем масштабних змін для українців. Деякі нововведення матимуть чіткі дедлайни та вплинуть на мільйони людей. "Телеграф" зібрав головне.

Пенсіонерам виплатять кошти перерахунку

Працюючі пенсіонери, які на квітень 2026 року мали додаткові 24 місяці страхового стажу отримають суму перерахунку — не тільки загалом оновлену пенсію, а й невиплачену доплату за квітень та травень. Кошти затримали через особливості звітності, але вони будуть виплачені в червні.

Трудові книжки потрібно дооцифрувати

В Україні триває перехід на електронні трудові книжки (ЕТК), і паперові документи необхідно оцифрувати до 10 червня 2026 року. Передати дані до Пенсійного фонду України (ПФУ) може як сам працівник, так і його роботодавець. Повторно подавати відомості не потрібно, якщо вони вже відображаються у вашому електронному кабінеті.

Реформа Сил Оборони: виплати більші та нові контракти для піхоти

У червні має стартувати реформа Сил оборони. Мінімальний рівень виплат очікується не менше ніж 30 тис. грн для тилових посад. Для бойових позицій виплати мають бути в рази більшими. Має підвищитися рівень грошового забезпечення для командирів, бойових сержантів та офіцерів. Окремо відомо про спеціальні контракти для піхотинців із виплатами в межах 250–400 тис. грн залежно від виконання бойових завдань. Загалом всю систему контрактів планують оновити, зокрема встановити терміни служби та вже у 2026 почати поетапне звільнення зі служби.

Основна сесія НМТ та ЄВІ

До 25 червня триває основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ). Результати стануть відомі до 3 липня. В червні також стартують вступні випробування до магістратури (ЄВІ), що проходитимуть у дві сесії:

основна: 26 червня — 14 липня

додаткова: 3—21 серпня.

Запрошення перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, до 19 червня на своїх інформаційних сторінках отримають учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань.

Кошти на програму "Скринінг здоров’я 40+" можуть "згоріти"

Українці, які отримали гроші за програмою до 1 травня 2026 року, мають пройти обстеження до 30 червня. За заявками після 1 травня, кошти діятимуть 2 місяці з моменту зарахування. Якщо їх не використати — гроші повертаються до держбюджету.

Допомога ВПО

При подачі заявки з 1 червня, допомога на дітей ВПО до 6 років призначатиметься з місяця подання заяви. Якщо встигнути до 1 червня — допомогу призначать з 1 січня. Це 3000 грн на місяць. Дітям до 6 років допомога призначається незалежно від доходу батьків.

Мобілізація та бронювання: що нового

Орієнтовно в середині червня в Україні запрацюють нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Уряд до кінця травня має опублікувати відповідну постанову, а через 10 днів після цього компанії повинні будуть переглянути кількість заброньованих відповідно до нових квот. Серед головних змін — підвищення зарплатного порогу для бронювання до 25 941 грн та нові правила обліку сумісників.

Протягом червня міністерства та відомства оновлюватимуть критерії критично важливих підприємств. Після цього, у липні-серпні, бізнесу доведеться повторно підтверджувати свій статус уже за новими вимогами.

Номери контакт-центру ПФУ в Києві зміняться

З 1 червня номери "гарячої лінії" управління Пенсійного фонду в Києві припинять роботу, натомість консультації надаватимуть через єдиний контакт-центр. Працює він в понеділок-п'ятницю з 8:00 до 20:00, а в суботу з 8:00 до 14:00, неділя вихідний.

Для звернень громадян працюватимуть такі номери:

0 800 503 753 (безплатно);

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

Зросте вартість паркування в Івано-Франківську

В Івано-Франківську з 1 червня 2026 року збільшаться тарифи на паркування. У першій зоні це буде 30 грн/година, 180 грн/день, 2800 грн/місяць. У другій зоні — 25 грн/година, 150 грн/день, 2500 грн/місяць. У третій та четвертій зоні — 20 грн/година, 120 грн/день, 2100 грн/місяць. Право на безкоштовне паркування мають учасники бойових дій, члени родин загиблих та померлих військових, учасники АТО/ООС, що не мають статусу УБД, члени родин зниклих безвісти військових.