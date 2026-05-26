Гілки у воротах на Трійцю: що означає цей звичай і до чого тут відьми

Народні уявлення змінили сенс святкового обряду

На велике свято Трійцю у багатьох селах збереглася традиція втикати у ворота, брами чи двері гілки осики чи липи. Цей народний ритуал дехто трактує як "захист від відьом" чи "нечстой сили", але церква такий підхід не вітає.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів священик Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ о. Тарас Видюк. За його словами, спочатку прикрашання будинків було пов’язано із "зеленими святами", як символ життя, оновлення та Божого благословення.

Довідка: щороку на 50-й день після Великодня українці святкують одне з найважливіших релігійних свят — Трійцю. Він присвячений триєдності Бога – Отця, Сина та Святого Духа. У народі цей день називали "Зеленим Святом".

"Люди приносили зелень до храму, освячували її та прикрашали нею оселі як знак радости свята. Але з часом до цієї традиції почали домішуватися народні забобони: нібито осика чи липа "відганяє відьом", "не пускає нечисту силу" або захищає худобу й дім від чарів", — каже Видюк.

Батько Тарас Видюк

Він підкреслив, що саме такі уявлення церква не підтримує, оскільки коли людина починає вірити не в Бога, а в "магічну силу" гілки чи дерева — це вже перехід у забобонне мислення, яке має більше спільного з язичницькими страхами, ніж із християнською вірою.

"Православна Церква наголошує: християнина захищає не осикова гілка на воротах, а Божа благодать, молитва, віра та життя з Богом. Самі по собі дерева чи трави не мають містичної сили. Тому прикрашати дім зеленню на Трійцю — це гарна народна і церковна традиція. Але надавати цим речам значення «оберегів від відьом» — уже прояв забобонів, від яких християнин має відходити", — підсумував він.

Трійця в Україні. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

