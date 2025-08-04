Його називали "грозою Одеси": де похований нальотчик Мішка Япончик, якого вбили в 27 років

Бандит воював проти УНР, але потім зрозумів, що помилився

У цей день минають 106-і роковини від дня смерті відомого одеського нальотчика Мішки Япончика. Він отримав таке прізвисько за характерний розріз очей. Япончик запам'ятався тим, що організував банду нападників, за що його називали "грозою Одеси". Також ми розповідали по серійного вбивцю Юрія Кузьменка, якого боялась вся країна.

"Телеграф" розкаже більше про діяльність нальотчика, чим ще встиг відзначитися, а також за яких обставин помер.

Що відомо про Мішку Япончика

Мойша-Яків Вінницький народився в Одесі у 1981 році. Він з'явився на світ в єврейській сім'ї візника-биндюжника. Батько Мойші рано загинув, тож хлопець почав працювати палітурником. Однак Вінницький швидко зрозумів, що робітниче життя його не влаштовує.

Так у 1905 році Мойша долучився до загону анархістів-терористів. Був засуджений за вбивство поліцмейстера Михайлівської ділянки. Коли вийшов на волю, хлопець зібрав велику банду нападників. За свою кримінальну діяльність його називали "грозою Одеси". Також хлопець отримав прізвисько "Мішка Япончик" за відповідний розріз очей.

Мішка Япончик, фото з мережі

Банда на чолі з Япончиком влаштовувала пограбування по всій Одесі. Зокрема вони обікрали Румунський ігровий клуб, магазин Гольдштейна та цукрозаводчика Гепнера. Згодом Мішка заснував Єврейську революційну дружину самооборони, яка нібито мала захищатися від можливих погромів. Також він закликав грабувати "лише буржуазію й офіцерів".

У 1917 році в Одесі "обдиралісти", — саме так називали грабіжників, влаштували вибух на Дерибасівській вулиці, аби люди припинили самосуди над бандитами. Невдовзі вони захопили публічний дім Айзенберга на Дворянській та зробили його своїм штабом.

У 1918 році військо Мішки разом з більшовиками, анархістами та лівими есерами взяли участь у вуличних боях. Вони напали на Реєстраційне бюро поліції та знищили картотеку на 16 тисяч одеських в'язнів. Саме Япончик влаштував напад на Одеську тюрму, через що чимало ув'язнених втекли.

Мішка Япончик був "грозою Одеси", фото "Штуки-дрюки"

У 1919 році Япончик співпрацював із більшовицьким підпіллям. Невдовзі нальотчик почав займатися викраденнями людей та рекетом. Підприємців, які не погоджувалися сплачувати "податок", вбивали. Йдеться про Масмана, Літеймана і Енгеля.

Також Япончик керував радянським бронепоїздом № 870932, який діяв проти військ отамана Никифора Григор'єва. Викрадені кошти чоловік вклав у купівлю розкішного готелю в Одесі. При закладі діяли казино та публічний дім.

Мішка Япончик займався рекетом і нальотами на організації, фото з мережі

У 1919 році Япончик створив загін у складі 3-ї української армії, який згодом став 54-м радянським революційним полком імені Леніна. До нього увійшли одеські кримінальники, анархісти і студенти. Полк спрямували боротися з військами УНР, для цього Япончику навіть вручили срібну шаблю і червоний прапор. Водночас дезертирство бійців почалося ще до відправлення на фронт. З 2202 залишилось лише 704 бійці.

Спершу загону Япончика вдалося здійснити вдалу атаку на бійців УНР, але згодом червоноармійці зазнали поразки й почали тікати. Серед них був і сам Мішка. При спробі повернутися в Одесу чоловік опинився у засідці чекістів у Вознесенську. Його вбив під час арешту військовий комісар Никифор Урсулов, якого відзначили за це орденом Червоного Прапора. Япончику було лише 27 років.

Могила Мішки Япончика

У 2004 році віце-мер Вознесенська Василь Федоров запропонував встановити пам'ятник одеському бандиту. Граніт для пам'ятника привезли з Олександрівського кар'єру. Меморіал підписали ось так:

На цьому місці був розстріляний і похований Мойша-Яків Вольфович Вінницький (Мішка Япончик). Він був "королем одеських біндюжників" і командиром 54-го Ленінського стрілецького полку. Про нього в ті буремні часи ходило багато легенд.

Встановлення пам'ятника Япончику викликало обурення в людей, зважаючи на його напади, вбивства людей та рекет. Згодом місцева влада прибрала з таблички згадку про Леніна. У 2012 році меморіальну дошку пошкодили невідомі. Невдовзі її відновили, але вже без портрету Япончика. Пам'ятник має вигляд звичайної гранітної брили, оточеної камінням.

Могила Мішки Япончика, фото ua.igotoworld.com

Пам'ятник Мішці Япончику, фото з мережі

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