Стільки риби не з'їси і за місяць. Рибалка показав підгодоване місце на Дніпрі, де клює все (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Нічна риболовля на Дніпрі, особливо в серпні, залишається популярним способом відпочинку для мешканців регіону
Нічна риболовля на Дніпрі знову порадувала щедрим уловом. Біля гідрологічного поста "Стан 500" у місті Дніпро рибалка витягнув трофейного карася вагою 800 грамів і не тільки його.
Такий ролик опублікував Олег Сидоров у TikTok. За його словами, клювання цього разу було активним, а оптимальна дистанція закидання снастей становила приблизно 40-50 метрів від берега.
Саме там, на середніх відстанях, і траплялися найбільші екземпляри. Лящі, спіймані тієї ночі, відзначалися міцною формою та класичним забарвленням.
Автор відео підсумував свій досвід закликом до інших любителів риболовлі. "Все у вас вийде", — підкреслив Олег Сидоров.
Нічна риболовля на Дніпрі, особливо в серпні, залишається популярним способом відпочинку для мешканців регіону. Тиша, зоряне небо та відсутність спеки роблять цей час доби ідеальним для пошуку трофейної риби.
Знаходиться "рибне" місце у Дніпрі — на пості, відомому місцевим як "Стан 500".
Нагадаємо: не так давно, рибачачи в річці Дніпро, чоловік похизувався справжнім трофейним уловом! Біля Монастирського острова рибалка витягнув товстолоба-монстра.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Київській області є чимало локацій, придатних для вдалого лову. Наприклад, на річці Рось водяться не лише карасі та коропи.