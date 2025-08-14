Стільки риби не з'їси і за місяць. Рибалка показав підгодоване місце на Дніпрі, де клює все (відео)

Нічна риболовля на Дніпрі, особливо в серпні, залишається популярним способом відпочинку для мешканців регіону

Нічна риболовля на Дніпрі знову порадувала щедрим уловом. Біля гідрологічного поста "Стан 500" у місті Дніпро рибалка витягнув трофейного карася вагою 800 грамів і не тільки його.

Такий ролик опублікував Олег Сидоров у TikTok. За його словами, клювання цього разу було активним, а оптимальна дистанція закидання снастей становила приблизно 40-50 метрів від берега.

Саме там, на середніх відстанях, і траплялися найбільші екземпляри. Лящі, спіймані тієї ночі, відзначалися міцною формою та класичним забарвленням.

Автор відео підсумував свій досвід закликом до інших любителів риболовлі. "Все у вас вийде", — підкреслив Олег Сидоров.

Нічна риболовля на Дніпрі, особливо в серпні, залишається популярним способом відпочинку для мешканців регіону. Тиша, зоряне небо та відсутність спеки роблять цей час доби ідеальним для пошуку трофейної риби.

Знаходиться "рибне" місце у Дніпрі — на пості, відомому місцевим як "Стан 500".

