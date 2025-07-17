Екстремальний спорт, дитмайданчики і риболовля: у центрі України є своє "море", де можна відпочити
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Місце є популярним серед вінничан
Одним із найпопулярніших видів відпочинку вважається саме біля водойм — річок, озер, ставків і кар'єрів, як-от у селі Могилівка. Також є варіант дозвілля біля Вишенського озера у Вінниці, де можна як поплавати, так і половити рибу, і не тільки.
"Телеграф" розповість, чим особливе Вишенське озеро у Вінниці і як туди доїхати.
Що відомо про Вишенське озеро у Вінниці
У спальному мікрорайоні Вінниці простягається Вишенське озеро, яке стало окрасою міста. Це популярне місце відпочинку у місцевих, які тут плавають, ловлять рибу, смажать шашлики і просто лежать на пляжах. Також тут є змога орендувати катамаран чи човен і покататися по водоймі. А любителі екстриму можуть розважитися у вейкпарку. Зокрема, є змога спробувати свої сили у вейкбордингу. Це єдине таке місце у Вінниці. Також можна орендувати SUP-дошки і каяки.
Пляжна зона тут обкладена бетонними плитами, які раніше частково сповзали у воду. Тож певний час тут було заборонено купатися. Біля озера працює рятувальна станція, працівники якої стежать за відпочивальниками.
На озеро приходять відпочивати люди різного віку, але найбільше воно стало популярним серед молоді. На пляжах є шезлонги, турніки, роздягальні та біотуалет. На території біля озера можна знайти розваги для дітей, зокрема майданчик, батут, аерохокей і не тільки. Тут також працюють кафе і магазини.
Однак біля озера немає парасольок, під якими можна сховатися від сонця. Тому треба брати з собою, а також обов'язково одягати головні убори. Також слід зазначити, що розчищена зона для купання є доволі малою, тож можуть утворюватися довгі черги.
Як дістатися до Вишенського озера у Вінниці
Насамперед вам потрібно доїхати до Вінниці, це можна зробити потягом чи автобусом з багатьох міст України. У Вінниці вам треба дістатися проспекту Юності, а потім рухатися до проспекту Космонавтів,1, де й протікає озеро.
Раніше "Телеграф" розповідав, де розташоване озеро Барвінок з чистою водою. Також тут активно ловлять рибу.