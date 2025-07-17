Екстремальний спорт, дитмайданчики і риболовля: у центрі України є своє "море", де можна відпочити

Місце є популярним серед вінничан

Одним із найпопулярніших видів відпочинку вважається саме біля водойм — річок, озер, ставків і кар'єрів, як-от у селі Могилівка. Також є варіант дозвілля біля Вишенського озера у Вінниці, де можна як поплавати, так і половити рибу, і не тільки.

"Телеграф" розповість, чим особливе Вишенське озеро у Вінниці і як туди доїхати.

Що відомо про Вишенське озеро у Вінниці

У спальному мікрорайоні Вінниці простягається Вишенське озеро, яке стало окрасою міста. Це популярне місце відпочинку у місцевих, які тут плавають, ловлять рибу, смажать шашлики і просто лежать на пляжах. Також тут є змога орендувати катамаран чи човен і покататися по водоймі. А любителі екстриму можуть розважитися у вейкпарку. Зокрема, є змога спробувати свої сили у вейкбордингу. Це єдине таке місце у Вінниці. Також можна орендувати SUP-дошки і каяки.

Вишенське озеро у Вінниці, фото Antin

Тут можна орендувати SUP-дошки, фото Каті Коваль

Пляжна зона тут обкладена бетонними плитами, які раніше частково сповзали у воду. Тож певний час тут було заборонено купатися. Біля озера працює рятувальна станція, працівники якої стежать за відпочивальниками.

Біля озера є бетонні плити, фото map.vn.ua

На озеро приходять відпочивати люди різного віку, але найбільше воно стало популярним серед молоді. На пляжах є шезлонги, турніки, роздягальні та біотуалет. На території біля озера можна знайти розваги для дітей, зокрема майданчик, батут, аерохокей і не тільки. Тут також працюють кафе і магазини.

Тут відпочивають місцеві та гості Вінниці, фото map.vn.ua

Зона відпочинку біля озера, фото "Це Вінниця, друже"

Однак біля озера немає парасольок, під якими можна сховатися від сонця. Тому треба брати з собою, а також обов'язково одягати головні убори. Також слід зазначити, що розчищена зона для купання є доволі малою, тож можуть утворюватися довгі черги.

Як дістатися до Вишенського озера у Вінниці

Насамперед вам потрібно доїхати до Вінниці, це можна зробити потягом чи автобусом з багатьох міст України. У Вінниці вам треба дістатися проспекту Юності, а потім рухатися до проспекту Космонавтів,1, де й протікає озеро.

Раніше "Телеграф" розповідав, де розташоване озеро Барвінок з чистою водою. Також тут активно ловлять рибу.